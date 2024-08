Film Marvel in uscita: tutti i titoli che arriveranno prossimamente in sala

Quali sono i prossimi film Marvel in uscita? Se siete interessati a scoprire quali titoli arricchiranno il Marvel Cinematic Universe, siete capitati nel posto giusto. In questo articolo andremo a conoscere più da vicino le pellicole inserite, per ora, nella futura programmazione marveliana.

Ricapitolando, per fare il punto della situazione in casa Marvel, nel corso del 2021 sono usciti Black Widow (luglio 2021), Shang-Chi e la Legenda dei Dieci Anelli (settembre 2021), The Eternals (novembre 2021) e Spiderman: No Way Home, ora in sala.

Ai quali si aggiungono le serie tv approdate sulla piattaforma Disney Plus, tutte incluse nella Fase Quattro: Wanda Vision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If… e Hawkeye.

Diamo ora uno sguardo ai prossimi appuntamenti con l’MCU.

Film Marvel in uscita: la programmazione completa

Iniziamo questa carrellata con:

Morbius (3 febbraio 2022)

Diretto da Daniel Espinoza, è uno spin-off di Spider-Man, terzo film del Spider-Man Universe targato Sony, dopo Venom del 2018 e il suo sequel, La furia di Carnage, uscito nel 2021. Il protagonista, che dà il nome al film, è Morbius, uno degli antagonisti dell’Uomo Ragno. Affetto da una rara malattia del sangue, il Dr. Morbius cerca di trovare la cura per salvare se stesso ed evitare che qualcun altro possa soffrire come lui. Aiutato dal suo amico Emil Nikos, decide di iniettarsi il sangue di un pipistrello vampiro. Questo disperato tentativo, inizialmente, sembra rivelarsi un successo. In realtà, lo trasformerà in una creatura assetata di sangue, pronta a cacciare. Lo scienziato scoprirà infatti di essere stato infettato da una forma di vampirismo.

Questo personaggio, che ha fatto la sua prima comparsa in Amazing Spider-Man, è un nemico dell’Uomo Ragno e di Blade. Viene descritto come uno dei personaggi più tormentati ed enigmatici del Marvel Cinematic Universe. Un antieroe mosso da buone intenzioni.

Accanto a Jared Leto nei panni del protagonista, troveremo Matt Smith, Adria Arjona e Jared Harris.

I fan attendono l’uscita della pellicola per capire come questa si collegherà ai film di Spider-Man, a Venom e, più in generale, al Marvel Cinematic Universe. I trailer hanno svelato la presenza di Michael Keaton, il quale riprenderà probabilmente il ruolo di Adrian Toomes / Vulture, già rivestito in Spider-Man: Homecoming. Inoltre, sempre nei trailer, si nomina Venom. Non ci resta che attendere per sapere come questi personaggi andranno a intersecarsi con gli eventi narrati.

Le ultime informazioni in merito a questo cinecomic riguardano la sua durata: il film terrà gli spettatori incollati allo schermo per 108 minuti, cioè un’ora e 48 minuti. Una durata pressoché in linea con le varie pellicole che fanno parte dell’MCU, che si collocano quasi tutte al di sopra delle due ore, con poche eccezioni.

Doctor Strange 2: nel Multiverso della Follia (4 maggio 2022)

Diretto da Sam Raimi, questo secondo film dedicato a Doctor Strange è stato introdotto dalla miniserie Wandavision, che potete trovare tra i contenuti di Disney Plus. Scarlet Witch, ovviamente interpretata da Elizabeth Olsen, sarà infatti tra i personaggi della serie. Ritroveremo Benedict Cumberbatch nei panni del suo iconico personaggio, qui alle prese con la ricerca della Gemma del Tempo, dopo gli eventi narrati in Avengers: Endgame. Tale ricerca sarà ostacolata da una vecchia conoscenza di Strange, ora diventato suo nemico.

Rachel McAdams tornerà a vestire i panni della dottoressa Christine Palmer, mentre Benedict Wong interpreterà nuovamente il simpatico Wong. Tra le novità, Xochitl Gomez nel ruolo di America Chavez.



Alla regia troveremo Sam Raimi, regista già noto nel mondo dei supereroi per aver diretto la prima, indimenticabile, trilogia di Spider-Man, quella con Tobey Maguire.

Il trailer ufficiale del film ci ha dato un assaggio succulento di quella che sarà la trama del film, strettamente legata a quanto abbiamo visto nelle serie tv approdate su Disney Plus. Dunque, se non le avete ancora viste, andate a recuperarle. Ma non preoccupatevi, il tempo sicuramente non manca! La pandemia ha infatti posticipato l’uscita della pellicola, inizialmente prevista per il mese di maggio di quest’anno. Doctor Strange 2: nel Multiverso della Follia uscirà quindi con un anno di ritardo, anche in seguito alla riprogrammazione degli altri titoli appartenenti al Marvel Cinematic Universe.

Come confermato dallo stesso Cumberbatch, si è rivelato necessario aggiungere alcune settimane di riprese per apportare delle modifiche o girare scene che, a causa delle restrizioni dovute al Covid, non era stato possibile realizzare in precedenza.

Una di queste “aggiunte” potrebbe rappresentare un aggancio con un altro dei prossimi film Marvel in uscita: I Fantastici Quattro. Secondo una recente indiscrezione, infatti, il leader del quartetto, Mister Fantastic, potrebbe apparire in Doctor Strange nel Mutiverso della Follia. A rivelarlo è stato l’account MyTimeToShineHello, già noto per aver anticipato alcuni dettagli su Spider-Man: No Way Home, poi rivelatesi esatti. Come sempre, vi suggeriamo di prendere tali notizie come semplici curiosità.



Il primo capitolo ha ottenuto una nomination agli Oscar 2017 per i migliori effetti speciali.

Film Marvel in uscita: Thor: Love and Thunder (8 luglio 2022)

Chris Hemsworth tornerà nei panni di Thor per il quarto film dedicato a questo personaggio. Ed è record! Nessun altro personaggio prima d’ora ha infatti avuto più di tre film da protagonista. Captain America si è fermato a tre. E il numero potrebbe persino crescere. Hemsworth, infatti, non esclude altre pellicole in futuro.

Thor: Love and Thunder segna il ritorno alla regia di Taika Waititi, dopo Thor: Ragnarok. Non solo. Assisteremo anche a un altro gradito ritorno. Quello di Natalie Portman nei panni di Jane Foster. L’attrice, dopo una lunga assenza dal Marvel Cinematic Universe, avrà un ruolo centrale in questo film. Sembra infatti che il suo personaggio acquisirà dei poteri e sarà in grado di maneggiare il Mjolnir, il celebre martello del dio del Tuono.



Farà nuovamente parte del cast anche Tessa Thompson e la sua Valkyria, il primo personaggio apertamente LGBTQ+ dell’MCU. Come rivelato dallo stesso attore che ne vestirà i panni, nel cast di Thor: Love and Thunder dovrebbe esserci anche Zeus, il padre degli dei dell’Olimpo, interpretato da Russell Crowe. E secondo una ricostruzione dei fan, questo sarebbe stato confermato anche da un piccolissimo – ma tanto è bastato! – riferimento apparso in Spider-Man: No Way Home, nelle sale dal 15 dicembre.



Black Panther 2: Wakanda Forever (11 novembre 2022)

Il sequel del film del 2018 aprirà la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, la Marvel ha deciso di proseguire con il progetto senza sostituire l’attore con un altro interprete nei panni di T’Challa. Black Panther 2 porterà quindi sul grande schermo altre storie del Wakanda, forse concentrandosi sulla sorella di T’Challa, Shuri, interpretata da Letitia Wright.

Forse, appunto. Perché da “fonti interne” sembrerebbe che la produzione del film non stia procedendo come tutti vorrebbero. Premettiamo che si tratta di semplici indiscrezioni non confermate dai diretti interessati, pertanto da prendere con le pinze. Stando a quanto rivelato, le complicazioni sarebbero legate alla mancata vaccinazione da parte della stessa Wright, che renderebbe improbabile il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe. Improbabile ma non impossibile, in quanto l’obbligo vaccinale imposto dalla Disney sui suoi progetti non riguarderebbe Black Panther 2, perché già in produzione quando tale decisione è stata presa.

Ufficialmente, le riprese del film sono state interrotte per un infortunio dell’attrice e riprenderanno con l’arrivo del nuovo anno. A quel punto sapremo se Letitia Wright farà ancora parte del progetto. Intanto, i fan hanno già espresso alcune preferenze sulle possibili sostitute, con Shaina West e Kiki Layne in testa.

Il film, così come tante altre pellicole, ha subito alcuni ritardi a causa della pandemia. La data d’uscita definitiva sembrava essere stata fissata per il giorno 8 luglio 2022. Ma Disney ha deciso di posticiparla ulteriormente: Black Panther 2: Wakanda Forever approderà in sala in data 11 novembre 2022.

The Marvels: Captain Marvel 2 (17 febbraio 2023)

Si tratta del sequel di Captain Marvel. Brie Larson tornerà a vestire i panni di Carol Danvers / Captain Marvel, la più forte di tutti. Tra i personaggi protagonisti del film anche quello di Ms Marvel, il cui debutto arriverà però con l’omonima serie tv disponibile prossimamente su Disney Plus. Questo nuovo personaggio sarà interpretato da Iman Vellani.

Sempre dal mondo delle serie Marvel, direttamente dalla miniserie Wandavision, approderà in The Marvels Teyonah Parris, con la sua Monica Rambeau. Basandoci su quanto mostrato in Wandavision, proprio sul finale, è lecito aspettarci una sua interessante evoluzione. Inoltre, Captain Marvel 2 sancirà il ritorno sul grande schermo di Samuel L. Jackson e del suo Nick Fury.

The Marvels è diretto da Nia DaCosta, la prima donna afroamericana alla regia di un film di supereroi Marvel. Le riprese della pellicola sono terminate lo scorso novembre.

Il primo capitolo, ventunesimo film appartenente all’Universo Marvel, il primo ad avere come protagonista un personaggio femminile, è stato accolto positivamente dalla critica.

Per tornare nei panni della sua Carol Danvers, Brie Larson ha seguito un programma di duri allenamenti, come già aveva fatto in precedenza, ottenendo risultati fenomenali.

I guardiani della galassia vol. 3 (5 maggio 2023)

Dietro la macchina da presa ritroveremo James Gunn, già regista dei primi due film. È stato lo stesso Gunn ad annunciare l’inizio delle riprese lo scorso novembre, facendo riferimento a non meglio precisati “ostacoli” che hanno reso lungo, strano e piuttosto impegnativo il viaggio verso la realizzazione di questo film. Non si hanno molte informazioni su questo nuovo capitolo della banda più sgangherata del Marvel Cinematic Universe. Sappiamo solo che, stando quanto dichiarato da Chris Pratt, sarà valsa la pena aspettare così a lungo per vederlo in sala. Ci fidiamo?

Il cast originale dovrebbe tornare al gran completo, per cui rivedremo Chris Pratt nei panni di Peter Quill / Star Lord; Zoe Saldana in quelli di Gamora; Dave Bautista nel ruolo di Drax il Distruttore; Karen Gillan in quello di Nebula. Secondo indiscrezioni, però, i fan dovranno dire addio a uno dei personaggi più rappresentativi della saga.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (23 luglio 2023)

Terzo capitolo dopo Ant-Man (2015) e Ant-Man and The Wasp (2018). Ritroveremo Paul Rudd ed Evangeline Lilly nei panni dei rispettivi personaggi. Con loro anche Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, mentre si uniranno al cast Kathryn Newton, nel ruolo di Cassie Lang, la figlia ormai adolescente di Scott, e Jonathan Majors, che interpreterà Kang il Conquistatore, personaggio apparso nella serie Loki.

La trama, così come per tutte le altre produzioni targate Marvel, è avvolta nel mistero, ma sappiamo che il personaggio di Cassie avrà un ruolo centrale, con un maggior approfondimento del personaggio, che potrebbe rivelarsi fondamentale nella lotta contro il nuovo antagonista.



I Fantastici Quattro tra i film Marvel in uscita

Al momento, non conosciamo ancora la data di uscita di questa pellicola, ma arriverà nelle sale cinematografiche nel corso del 2023. L’annuncio di questo reboot, che dovrebbe chiudere la Fase 4, è stato annunciato circa un anno fa, con Jon Watts dietro la cinepresa, già regista di altri film Marvel, quali Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home e l’ultimissimo Spider-Man: No Way Home.

La Donna Invisibile, Mr. Fantastic, la Torcia Umana e la Cosa sono già arrivati al cinema più volte nel corso degli anni passati. Il primissimo film sui Fantastici Quattro risale al 2005, diretto da Tim Story e con Ioan Gruffudd nei panni di Mister Fantastic, Jessica Alba in quelli della Donna Invisibile, Chris Evans nel ruolo della Torcia Umana e Michael Chiklis che ha interpretato La Cosa.

Due anni dopo Story torna dietro la macchina da presa per dirigere il sequel, I Fantastici 4 e Silver Surfer. Il terzo capitolo, già messo in cantiere prima dell’uscita del secondo film, non vedrà mai la luce in seguito ai cattivi incassi del suo predecessore. Per tale motivo alcuni membri del cast, tra cui Chris Evans, decisero di prendere le distanze dal progetto. Sappiamo bene che l’attore avrà decisamente più fortuna nei panni di un altro personaggio del Marvel Cinematic Universe…

Ma la storia de I Fantastici Quattro al cinema non è finita così. Nel 2015 esce infatti il reboot Fantastic 4 – I Fantastici Quattro. Nei panni dei quattro personaggi protagonisti troviamo Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan e Jamie Bell. Il sequel, inizialmente previsto, venne cancellato, ancora una volta per lo scarso successo di pubblico e critica.

Ed eccoci al 2019 quando, dopo l’acquisto della 20th Century Fox da parte della Disney, Kevin Feige annuncia che i Fantastici Quattro saranno introdotti nel Marvel Cinematic Universe. Come anticipato, Fantastic Four chiuderà la Fase 4.

Captain America 4

Anche per questo film non c’è ancora una data di uscita ufficiale. Verosimilmente, vista l’agenda fittissima di impegni in casa Marvel, potrebbe approdare in sala non prima della fine del 2023 o direttamente nel 2024. Come già saprete, nei panni di Captain America ci sarà Anthony Mackie, che ha raccolto il testimone da Chris Evans e l’eredità del suo Steve Rogers. Una responsabilità non da poco, visto l’amore che i fan Marvel hanno riversato sul personaggio di Cap in tutti questi anni.

Malcolm Spellman e Dalan Musson sono al lavoro per scrivere la sceneggiatura del film. Entrambi hanno lavorato alla serie The Falcon and the Winter Soldier, che ha visto protagonisti lo stesso Mackie e Sebastian Stan. Per quanto riguarda il regista, invece, il quarto capitolo dedicato a Captain America è ancora alla ricerca di un nome.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo Cap? Senza dubbio non sarà Steve Rogers, non sarà un Super Soldato, non avrà tutti i suoi anni e al suo fianco non ci saranno gli Avengers. Per fare una similitudine con un altro personaggio famoso, sarà più vicino a Rocki. Nel senso che, al di là dello scudo e delle ali, è un uomo come tanti altri. Come saprà chi ha visto la serie – se ve la siete persa, la trovare su Disney Plus – il governo americano ha scelto un uomo comune senza superpoteri come nuovo Cap. A lui l’onere di rappresentare il simbolo della lotta contro il terrorismo internazionale. Una grande sfida.

Forse più per Anthony Mackie che per il personaggio in sé. Questa sarà la sua settima partecipazione nel Marvel Cinematic Universe. L’attore ha vestito i panni di Sam Wilson per la prima volta nel 2014, in Captain America: The Winter Soldier. Per poi tornare nei successivi Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Deadpool 3

Non sappiamo quando arriverà nelle sale il terzo capitolo con protagonista il personaggio interpretato da Ryan Reynolds. L’attore, lo scorso novembre, intervistato da Collider, non si è sbilanciato in merito all’inizio delle riprese della pellicola, affermando che le possibilità che queste comincino nel 2022 si attestano intorno al 50%. Al momento, il team è al lavoro sulla sceneggiatura, affidata a Lizzie Molyneux-Loeglin e Wendy Molyneux, e c’è il totale riserbo su questo nuovo progetto, come sempre quando si tratta dell’universo Marvel. Ricordiamo che Reynolds, che intanto ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione per dedicarsi alla famiglia, sarà anche il produttore esecutivo del film.

Il primo capitolo è uscito nel 2016, diretto da Tim Miller, ottenendo due candidature ai Golden Globe per per il miglior attore a Ryan Reynolds e come il miglior film commedia o musical. Il sequel è arrivato due anni dopo, con la regia di David Leitch. Anche questo secondo capitolo ha trovato l’apprezzamento del pubblico. È quindi più che comprensibile che intorno al terzo film ci sia questa grande attesa. Le aspettative sono alte.



Altri Film Marvel in uscita

Oltre a queste pellicole, tra i film Marvel in uscita troviamo anche il sequel di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, il nuovo X-Men, la cui realizzazione è stata ufficializzata nel 2019, e Blade, con protagonista Mahershala Ali, le cui riprese dovrebbero iniziare nel 2022.

Se siete arrivati fin qui, non potete che essere grandi fan del Marvel Cinematic Universe, o forse lo state per diventare o non sapete ancora di esserlo. In tutti e tre i casi, vi potrebbe interessare conoscere l’ordine in cui guardare i film con gli Avengers.

Film Marvel in uscita: nuovi personaggi

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha portato sul grande schermo alcuni nuovi personaggi, sui quali i fan stanno già esprimendo le loro preferenze. Tra questi troviamo il nutrito gruppo degli Eterni: Ikaris (Richard Madden); Sersi (Gemma Chan); Kingo (Kumail Nanjiani); Makkari (Lauren Ridloff); Phastos (Brian Tyree Henry); Ajak (Salma Hayek ); Sprite (Lia McHugh); Druig (Barry Keoghan); Thena (Angelina Jolie); Gilgamesh (Don Lee).



A questi si aggiunge una delle novità più gradite, la Yelena di Florence Pugh, destinata, con ogni probabilità, a ricevere l’eredità di Scarlett Johansson e della sua Black Widow, ricoprendo un ruolo sempre più centrale nell’Universo Marvel.

Un altro personaggio femminile che ha subito conquistato i cuori dei fan è quello interpretato da Awkwafina in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Stiamo parlando di Katy Chen, la migliore amica di Shang-Chi, altro personaggio al debutto nell’MCU. Ma c’è anche un’altra Kate tra le new entry. Per conoscerla dobbiamo spostarci tra le serie Marvel recentemente approdate sulla piattaforma Disney Plus, nello specifico l’ultima, in ordine di data: Hawkeye, la serie incentrata su Occhio di Falco di Jeremy Renner. Qui troviamo Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld, che sembra avere tutte le carte in regola per raccogliere il testimone del suo supereroe preferito.

Tra i personaggi che hanno fatto il loro esordio nella Fase 4 ci sono anche Isaiah Bradley, visto in The Falcon and the Winter Soldier e interpretato da Carl Lumbly, Mobius M. Mobius di Owen Wilson nella serie Loki e Agatha Harkness di Kathryn Hahn in WandaVision.