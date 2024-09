Film Netflix 2022, ecco i migliori da non perdere assolutamente:

Film Netflix 2022, ecco i migliori – Quest’anno sulle piattaforme streaming è possibile trovare tantissime nuove pellicole da non perdere.

In particolar modo su Netflix, dove avrete modo di guardare numerosi capolavori cinematografici, usciti di recente e che hanno già riscontrato un notevole successo. A seguire, vi presentiamo una lista contenente alcuni dei titoli più chiacchierati del momento:

Film Netflix 2022, quali vedere:

Dalla mia finestra

Uno dei film Netflix 2022 più gettonati del momento, è senza ombra di dubbio Dalla mia finestra.

Diretto da Marçal Forés, è un film spagnolo distribuito sulla piattaforma streaming dal 4 febbraio. La pellicola si basa sull’omonimo romanzo (il titolo originale sarebbe A través de mi ventana), della scrittrice Ariana Godoy.

Nel cast de Dalla mia finestra possiamo scovare una serie di attori abbastanza popolari in Spagna, basti pensare a Julio Peña, Clara Galle e Pilar Castro. Ma cosa tratta esattamente questo film?

Protagonista della storia è Raquel, una giovane ragazza che si innamora follemente (ma anche ossessivamente) di un vicino di casa, di nome Ares Hidalgo. Affascinante e sciupafemmine, egli è un giovane di buona famiglia e che in un primo momento non bada più di tanto alla vicina.

Man mano però, si accorgerà di lei e comincerà a provare un sentimento. Ma non è oro tutto ciò che luccica… perché Ares dovrà avere a che fare con i parenti di Raquel, i quali si opporranno notevolmente a questa storia d’amore. Come finirà tra i due?

Il truffatore di Tinder

Il truffatore di Tinder è un documentario che sta riscontrando un grande successo.

Diventato popolare anche come film Netflix 2022, è disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso febbraio.

Al centro della trama vediamo Shimon Hayut, un uomo israeliano di 31 anni, soprannominato «The Tinder Swindler», che significa per l’appunto il truffatore di Tinder. Si tratta di una storia vera. Egli infatti, seduceva le donne via web, con lo scopo di derubarle di milioni di dollari.

Per ottenere il suo obiettivo, Hayut si fingeva un ricco magnate dei diamanti. E non è tutto: a loro si presentava come Shimon Leviev, vale a dire figlio del magnate di diamante Lev Leviev. Ovviamente, tutto era frutto della sua immaginazione e tantissime vittime sono finite nella sua trappola.

Egli infatti, riusciva a sedurle, garantendo loro svariati lussi (tipo le cene stellate, i giri nei jet privati ecc). Ma dopo un inizio scoppiettante, iniziava a chiedere dei prestiti, fingendo di avere alcune problematiche, sempre inerenti al business dei diamanti.

In questo modo, Shimon aveva dato vita ad un circolo vizioso. Questo perché diverse donne lo aiutavano senza esitare e con i soldi guadagnati, abbordava altre donne. Tre di loro in particolare gli hanno consentito di incassare più di 300.000 sterline.

Pertanto, il documentario si focalizza sul fatto che alcune di loro chiedono giustizia e il risarcimento per i danni morali. Allo stesso tempo, serve per aiutare molte persone a diffidare da questo genere di tranelli via social e siti di incontri…

Brazen

Brazen è uno dei film Netflix 2022 più apprezzati in assoluto.

Diretto da Monika Mitchell ed uscito lo scorso 13 gennaio, questo film è un giallo che abbraccia diversi generi cinematografici, ovvero: poliziesco, thriller e drammatico.

Protagonista della trama è Grace, ovvero una criminologa e nota scrittrice di gialli. Un giorno, sua sorella con la quale non si sentiva da anni, le telefona chiedendole di recarsi urgentemente a Washington, nell’appartamento di famiglia.

Quando Grace arriva, la trova morta e in base ad una serie di inizi, capisce che aveva una doppia vita. Lei però non vuole fermarsi dinanzi all’accaduto e fa di tutto per scoprire chi possa essere l’assassino, seppur il detective del caso le consiglia di restare cauta.

Ma Grace è determinata e nonostante la situazione risulti essere abbastanza misteriosa, cercherà di sfruttare al meglio le proprie capacità.

The Privilege

Un altro film Netflix 2022 super gettonato è The Privilege.

Diretto da Fuchssteiner e Katharina Schöde, è un film tedesco: infatti, il suo titolo originale è Das Privileg.

La pellicola è disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso febbraio. Nel giro di poche settimane, si è a piazzata tra i 10 film più visti (e allo stesso tempo apprezzati) su Netflix. Molta gente gli ha assegnato un voto positivo, anche perché racchiude vari generi, ad esempio il drammatico e l’horror sovrannaturale.

In un primo momento, si vede una scena di apertura, che offre allo spettatore una sorta di anteprima su quello che avverrà successivamente. Il protagonista di The Privilege si chiama Finn (il quale è interpretato da Max Schimmelpfennig.

Egli vive costantemente delle battaglie mentali, a seguito di un trauma vissuto in passato, ovvero la morte violenta della sorella Anna. E come se non bastasse, non molto dopo, Finn si ritroverà a fronteggiare la perdita di un suo caro amico.

Il protagonista inizia così a porsi una serie di domande e crede che tali eventi non siano stati per nulla casuali, anzi. Insieme ad alcuni suoi amici della scuola privata, avrà a che fare con degli scenari sovrannaturali ma anche con un oscuro complotto…

Downfall – Il caso Boeing

Tra i film Netflix 2022 documentario da non perdere, c’è Downfall – Il caso Boeing.

In inglese il titolo originale sarebbe Downfall: The Case Against Boeing ed è presente sulla piattaforma streaming dallo scorso 18 febbraio.

Diretto da Rory Kennedy, esso si basa su una serie di interviste e filmati presi dagli archivi storici. Come suggerisce il nome del documentario, si analizzano degli eventi verificatisi in concomitanza agli incidenti dei voli Lion Air 610 e Ethiopian Airlines 302 di Boeing, ovvero la nota società di aeromobili.

Ciò che ha scatenato in maniera inevitabile l’avviamento delle indagini, riguarda pressoché le tempistiche. Gli schianti degli aerei infatti, sono avvenuti non molto distanti l’uno con l’altro. E questi tragici eventi, hanno causato la morte di oltre 340 persone.

Un altro aspetto interessante di questo documentario, riguarda quello dell’indignazione. A tal proposito, sembrerebbe infatti che l’azienda Boeing si sia preoccupata in primo luogo per i suoi incassi, invece della sicurezza dei passeggeri.

Tra l’altro, in Downfall – Il caso Boeing si va a sottolineare quanto l’impulso nel superare il principale concorrente Airbus abbia causato una certa dimenticanza riguardo i numerosi guasti dei componenti interni del 737 MAX.

Agaist the Ice

Uno dei film netflix più visti in questo 2022, è sicuramente Against the Ice.

Esso si basa sul romanzo dal titolo Two Against the Ice, scritto da Ejnar Mikkelsen ed è diretto da Peter Flinth,

La pellicola risulta ambientata nel 1909. I protagonisti della trama sarebbero due esploratori che hanno un principale scopo, ovvero quello di sopravvivere. Entrambi infatti, sono stati abbandonati a seguito dell’esplorazione in Groenlandia, dove si era alla ricerca di una mappa perduta.

Basato realmente sulla spedizione di Ejnar Mikkelsen, nel film cercheranno di recuperare l’equipaggio perso durante la spedizione precedente. Qui come leader si vede Ludvig Mylius-Erichsen e l’obiettivo iniziale doveva essere quello di mappare la parte nord-orientale della Groenlandia, in modo tale da dimostrare che essa stessa fosse attaccata alle parti rimanenti dell’isola.

In una parte della trama, si nota come gran parte dell’equipaggio si trova in grande difficoltà nel seguire il capo, eccetto l’ingegnere meccanico Iver Iversen. Il seguito, sta a voi scoprirlo…

Testimone Misterioso

Tra i film netflix 2022 appartenenti al genere thriller, troviamo Testimone misterioso.

Diretto da Régis Blondeau, è un film francese, appartenente anche al genere poliziesco e di azione.

Come protagonista infatti, vediamo un poliziotto che cerca di far l’impossibile per coprire un incidente. Ma tutto inizia a cambiare da quando comincia ad avere una serie di minacce da un testimone di identità ignota.

Ma cosa aveva fatto esattamente? Durante una notte, mentre si stava dirigendo verso la casa del papà per il funerale della mamma da poco deceduta, colpisce un uomo in maniera accidentale (voleva evitare un cane). Lo ha ucciso sul colpo e in preda al panico, decide di nascondere il cadavere, piuttosto che contattare i soccorsi.

Egli pensava di aver risolto il tutto ma mai pensava che la storia avrebbe preso una piega peggiore. Questo perché le indagini sul caso saranno affidate ad un suo collega e contemporaneamente c’è un testimone misterioso che lo ricatta, affermando di aver assistito all’accaduto. Come riuscirà a sbrogliarsi dalla situazione ma soprattutto chi è quest’uomo?

Fistful of Vengeance

Fistful of Vengeance è un film diretto da Roel Reiné.

Appartenente al genere avventura, azione e fantasy, fa parte dei film Netflix 2022 più visti.

E’ disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso febbraio e vede al centro della trama una missione di vendetta personale che diventa una vera e propria lotta per poter salvare l’intero Pianeta da una minaccia proveniente dal passato.

Tutto comincia con i personaggi Kai Jin, Lu Xin e Tommy i quali si riuniscono a seguito della morte di una persona a loro cara.

I tre desiderano avere una loro vendetta: così, organizzano una spedizione con lo scopo di trovare ed uccidere il presunto assassino. Il tutto vede un’ambientazione che interessa la Chinatown di San Francisco e Bangkok.

Ma la loro missione sembra diventare molto più complessa. Questo perché nonostante siano molto determinati ad ottenere il loro obiettivo, saranno costretti a fronteggiare una serie di difficoltà, date da dei nemici di vecchia data.

E non è tutto. Nel momento in cui il trio si troverà vicino all’assassino, scoprirà che quest’ultimo possiede vari poteri sovrannaturali. Di conseguenza, capiranno che si tratta di una vera e propria minaccia per il mondo e il desiderio di ucciderlo, non sarà soltanto frutto di vendette personali…

Bigbug

Quando si parla di film Netflix 2022, non si può non citare anche Big Bug.

Diretto da Jean-Pierre Jeunet, Big Bug è una commedia – fantascienza.

La trama vede come protagonisti un gruppo di abitanti dei sobborghi. A causa di una rivolta di androidi, essi si ritrovano bloccati dai loro robot domestici, per una questione di sicurezza.

Il tutto è ambientato nel 2045, periodo in cui l’uomo vive tranquillamente a fianco dell’intelligenza artificiale, la quale risulta essere essenziale per la vita quotidiana. Mai ci si sarebbe aspettato però, che dei robot domestici avrebbero potuto prendere in ostaggio i rispettivi proprietari.

Pertanto, questi abitanti dovranno fronteggiare uno scenario alquanto assurdo. Intrappolati e senza via di uscita, inizieranno a litigare tra loro e ben presto, ne vedranno delle belle… Insomma, un film diverso dai soliti e che vale la pena vedere…

Perdonaci i nostri peccati

Perdonaci i nostri peccati (il titolo originale è Forgive us our trespasses) è uno dei top film Netflix 2022, diretto da Ashley Eakin.

Di impronta storica, il film ha un’ambientazione risalente agli inizi della Seconda Guerra Mondiale. Il protagonista si chiama Peter, un ragazzo che ha un piccolo handicap e proprio per tale motivo, risulta appetibile dai nazisti, i quali desiderano far fuori tutte le persone che possiedono forme di disabilità (sia fisica che psichica).

Più che film, si può considerare un cortometraggio. Ma nonostante ciò, riesce a regalare forti emozioni e soprattutto incita lo spettatore ad una profonda riflessione. Questo perché in Perdonaci i nostri peccati, si tende ad evidenziare il fatto che moltissime persone con disabilità siano quasi sempre escluse dalla società, o comunque considerate di serie B.

Nel corso di questa pellicola, ci sono due ambientazioni differenti. La prima, è scolastica, dove si vede la mamma di Peter che spiega un problema dei nazisti (considerato obbligatorio per la didattica nazionale). Ma in un secondo momento, si passa ad un background domestico, in cui si susseguono delle scene famigliari inerenti proprio a tale problema didattico.

C’è infine il momento in cui arrivano i tedeschi nazisti e il giovane, tenterà in ogni modo di fuggire dalla brutta sorte… Come finirà il tutto? Sta a voi scoprirlo…

Home Team

Home Team è un film diretto da Charles Francis Kinnane e Daniel Kinnane.

Del genere commedia, è disponibile tra i film Netflix 2022 e sta riscontrando svariati feedback positivi.

Qui si vede Sean Payton, ovvero l’allenatore dei New Orleans Saints. La squadra aveva vinto ben due volte il Super Bowl (campionato di football americano) ma nel 2012, si ritrova nel mezzo dello scandalo Bountygate. Questo perché alcuni dei giocatori difensori, avevano pensato ad un sistema che dava dei bonus per alcune prestazioni del tutto vietate dai regolamenti. Così, dopo un periodo di incassi illeciti, viene tutto allo scoperto.

Senza contare il fatto che architettarono altre azioni illegali per la lega. E in tutto questo caos, si ritrova anche Sean Payton. A seguito della sospensione, egli decide di far ritorno nella propria città di origine. Qui prova a riallacciare i rapporti con il figlio di 12 anni.

Per cercare di conquistarlo, inizia ad allenare la squadra di football giovanile in cui gioca il ragazzo. Grazie a questa occasione, troverà il modo di dimostrargli il bene che prova nei suoi confronti. Ma chiaramente, in un primo momento non sarà facile…

Tattiche d’amore

Tra i film Netflix 2022 da non perdere, troviamo anche Tattiche d’amore.

Questa pellicola turca (di cui il titolo originale è Aşk Taktikleri), è diretta da Emre Kabakuşak.

I protagonisti della trama sono Demet Özdemir (nota per aver recitato con Can Yaman in Daydreamer) e Şükrü Özyıldız.

Distribuito dall’11 febbraio, questo film si incentra su una blogger – stilista e un professionista pubblicitario, entrambi scettici riguardo l’amore. Così, di comune accordo e per gioco, vogliono scommettere che prima o poi uno si innamorerà dell’altro.

Per mettere in pratica ciò, i due inizieranno ad applicarsi con dei piani alquanto bizzarri, con lo scopo di valutare la loro reazione. Come andrà a finire? Si innamoreranno o ci sarà qualche colpo di scena?

Non aprite quella porta

Non aprite quella porta è un film horror uscito quest’anno.

Diretto da David Blue Garcia, rappresenta il sequel dell’omonimo film del 1974 (diretto invece da Tobe Hooper).

E’ uno dei film Netflix 2022 più visti e apprezzati delle ultime settimane. La storia vede il serial killer Leatherface che torna dopo mezzo secolo, con lo scopo di incutere terrore ad un gruppo di giovani amici che hanno interrotto in maniera accidentale il suo anonimato.

Ambientato nel Texas, Non aprite quella porta vede la presenza di Melody, la giovane sorella Lila e gli amici Ruth e Dante, che distruggono involontariamente la vecchia casa di Leatherface, il quale aveva portato grande paura nel 1973 in tutta la città.

Ancora oggi, c’è Sally Hardesty in cerca di vendetta, nonché l’unica sopravvissuta alla strage. Riusciranno i protagonisti a sconfiggerlo o ci sarà qualche colpo di scena? Non vi resta che scoprirlo…

Il trattamento reale

Uno dei film Netflix 2022 maggiormente visti negli ultimi mesi, è Il trattamento reale.

Diretto da Rick Jacobson, il titolo originale in inglese sarebbe The Royal Treatment e risulta disponibile sulla piattaforma streaming da fine gennaio.

Protagonista di questa storia sarebbe una ragazza di origine italo – americane, che si chiama Isabella. Ai suoi amici è nota con il diminutivo di Izzy. Lei è una giovane molto determinata, sfacciata e non ha mai peli sulla lingua: quando pensa qualcosa, la dice senza farsi alcun tipo di problema.

Dal punto di vista professionale, Izzy è una parrucchiera. Ma in realtà, la ragazza ha un sogno nel cassetto, ovvero quello di mollare la solita routine e di viaggiare in giro per il mondo. Ciò che la frena è principalmente la situazione economica in cui si trova. Lei infatti, offre un grande aiuto alla sua famiglia: lasciare il lavoro significherebbe non poter offrire più sostegni.

Tra l’altro, è ostacolata da Doug, uno strozzino che le metterà una serie di pressioni. Ma nel corso della trama, la giovane si ritroverà dinanzi ad un’occasione lavorativa particolare: il matrimonio di un’affascinante principe.

E non solo: tra di loro ci sarà un vero e proprio colpo di fulmine. A questo punto ci si chiede: cosa farà Izzy e quali saranno i risvolti per la sua carriera?

My Father’s Violin

Un altro film Netflix 2022 super gettonato è My Father’s Violin.

Diretto da Andaç Haznedaroglu, è un film drammatico che ha come protagonista un violinista di popolarità internazionale, di nome Mehmet Mahir.

Da un momento all’altro, la sua vita cambierà. Egli infatti, dovrà recarsi a Istanbul per dedicarsi alla nipote orfana, a seguito della morte del fratello.

Si tratta per lui di un grande cambiamento, poiché per via della carriera, ha sempre un po’ trascurato la famiglia. Pertanto, si ritrova a tornare nella sua città natia dopo svariati anni.

Tuttavia, quando va nella capitale turca, il fratello Ali Riza è ancora vivo. Mehmet non sapeva assolutamente che fosse gravemente malato. La sua scomparsa lo lascia senza parole e inevitabilmente decide di restare al fianco della nipotina Özlem, la quale non ha più nessuno come punto di riferimento.

I due intraprendono così una convivenza e per il violinista tutto sembra alquanto assurdo. Anche perché da tempo ormai, si sente incapace di provare dei sentimenti per altre persone. Ma lei sarà in grado di smuovere qualcosa nella sua anima, portandolo anche a superare una serie di limiti…

My Father’s Violin è senza ombra di dubbio un film emozionante e che sa catturare l’attenzione dello spettatore sin dal primo istante.

Le onde dell’amore

Le onde dell’amore, è un altro film del 2022 da non perdere.

Disponibile sulla piattaforma streaming Netflix e diretto da Kristoffer Rus, è una pellicola di impronta romantica e drammatica. La storia è incentrata su una ragazza che si ritrova a vivere il primo amore nella stagione estiva, sul Mar Baltico.

Il suo nome è Ania, una giovane neo diplomata, la quale va a trascorrere le vacanze al mare. E’ qui che conosce Michał, un affascinante istruttore di kitesurf. Tra di loro è subito un colpo di fulmine anche se possiedono dei caratteri del tutto opposti.

Lei però rimarrà davvero folgorata da Michał e proverà emozioni davvero uniche. Da che poteva sembrare una love story estiva, tra i due comincia una vera e propria relazione che però dovrà fronteggiare una serie di difficoltà. Saranno proprio i loro modi di fare (lei molto più timida e riservata, mentre lui più estroverso) a portarli verso alcune avversità… Come finirà tra di loro? L’amore vincerà su tutto o una volta terminata l’estate si diranno addio per sempre?