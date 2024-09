Migliori film Netflix, ecco alcuni titoli da non perdere – Sulla piattaforma streaming più popolare in assoluto, è possibile esplorare numerose pellicole cinematografiche.

Di impronta drammatica, sentimentale, fantascientifica, thriller e tanto altro, su Netflix la scelta dei film risulta essere davvero molto ampia. Ma quali sono i più belli?

Migliori film Netflix, quali vedere:

Come potete ben immaginare, la lista è lunghissima.

Tuttavia, ne abbiamo selezionati un po’, dando uno sguardo alle recensioni positive presenti sul web. La maggior parte di questi film sono abbastanza recenti (alcuni proprio del 2022) e hanno riscontrato un grande successo in Italia e non solo. Ecco i titoli:

The In Between – Non ti perderò

Uno dei migliori film Netflix è The In Between – Non ti perderò.

Del 2022 e diretto da Arie Posin, abbraccia tre generi cinematografici, ovvero drammatico, romantico e fantascienza.

Al centro della trama si vede Tessa, un’adolescente che ha alle spalle un’infanzia molto difficile, tant’è che non aveva mai pensato di innamorarsi. Ma a smentirla fu proprio Skylar, un giovane super dolce ed espansivo, il quale la corteggia.

Man mano, Tessa si lascia andare ad una serie di emozioni mai provate prima. Ma quando le cose sembrano essere tra di loro perfette, accade un evento tragico che muterà per sempre il loro destino. Infatti, i due si trovano protagonisti di un incidente stradale: lei si salva, ma purtroppo Skylar muore.

Distrutta dal dolore, la ragazza cercherà di ripartire da zero. Ma nel corso del tempo, Tessa avrà la sensazione che lui stia provando di connettersi con lei dall’aldilà… Si convince dunque che il loro amore non avrà mai fine e spererà di incontrarlo in una nuova occasione…

The Adam Project

Un altro dei migliori film Netflix del momento è The Adam Project.

Questa pellicola di avventura, azione e fantascienza, è del 2022 e diretta da Shawn Levy.

Nel cast ci sono diversi attori abbastanza noti, come ad esempio Mark Ruffalo e Ryan Reynolds, il quale ha proprio il ruolo di protagonista.

Adam è un pilota che utilizza una tecnologia, che gli consente di effettuare i viaggi nel tempo. Il suo obiettivo, sarebbe quello di riconciliarsi con il se stesso più giovane, per poter risolvere un particolare mistero.

Così, atterra nell’anno in cui l’altro Adam è tredicenne e ha da poco perso suo padre, un fisico abbastanza famoso. I due cercheranno di tornare nel passato (giusto qualche anno prima), per ritrovare il papà e chiedergli di essere complice nella missione che servirà per salvare il pianeta.

Non sarà semplice affrontare il tutto, anche perché i due Adam hanno un rapporto differente con il padre. Ma grazie a queste due personalità contrastanti, Adam giovane e Adam adulto riusciranno ad instaurare una grande intesa…

The Weekend Away

Tra i migliori film Netflix troviamo anche The Weekend Away.

E’ un thriller uscito proprio quest’anno, diretto da Kim Farrant e che vede la presenza di alcuni attori famosi, come ad esempio Leighton Meester e Christina Ulfsparre.

Protagonista di questo film è Beth, una donna che decide di partire verso la Croazia insieme ad una sua cara amica. Ma nel corso del loro viaggio, si ritroveranno a fronteggiare una serie di situazioni particolari, che porteranno l’amica a scomparire tutto d’un tratto.

Di conseguenza, Beth si ritroverà ad indagare sulla scomparsa e allo stesso tempo risulta additata come principale colpevole dell’accaduto. Ma quando lei sembra rassegnata al fatto che non troverà alcun tipo di risposta, si apriranno dinanzi a lei una serie di situazioni inaspettate.

Beth dovrà avere a che fare con diversi imprevisti, che metteranno a repentaglio alcune sue certezze. Il resto sta a voi scoprirlo…

Windfall

Windfall è uno dei migliori film Netflix di questo 2022.

Diretto da Charlie McDowell, questa pellicola vede al centro della trama un ladro che si reca all’interno di una villa lussuosa. In un primo momento, riesce a prendere il bottino ma non molto dopo, arriva il proprietario insieme a sua moglie, in maniera del tutto inaspettata.

Egli è un miliardario che opera nel settore tecnologia, dall’animo arrogante e che metterà in seria difficoltà il ladro. Quest’ultimo, non riuscirà infatti a fuggire, ma in alternativa decide di prendere entrambi in ostaggio… Come finirà tra di loro?

Nella bolla

Uno dei migliori film Netflix di questo 2022 è Nella bolla.

Si tratta di una commedia, diretta da Judd Apatow e che sta riscontrando numerosi feedback positivi. La trama ruota attorno ad un gruppo di attori (e attrici) ed è ambientato in Gran Bretagna.

Nello specifico, si vedono loro impegnati in una serie riguardante i dinosauri. Anche se i racconti narrati tra un capitolo e l’altro risultino essere un po’ scardinati, il pubblico sembrerebbe apprezzare. C’è però una crisi nel settore, che ha reso la produzione di questi film un po’ problematica, in quanto soggetta ad una serie di regole da seguire.

Nessuno degli attori presenti cast, sembrerebbe concordare con queste novità. Tutti infatti, hanno l’abitudine di procedere con i vecchi modi di fare cinema. Ma accettare il cambiamento sarà fondamentale, onde evitare la rovina totale della loro carriera…

Metal Lords

Metal Lords è uno dei migliori film Netflix di questo 2022.

Dal genere musicale, drammatico e commedia, questo film è diretto da Peter Sollett e si incentra su una coppia di amici che desiderano creare una band heavy metal, insieme ad una violoncellista con l’obiettivo di prendere parte alla Battle of the Bands.

I nomi dei protagonisti sono Hunter e Kevin. I due giovani, studiano a New York, presso la Glenwoon Lake High School nello Stato di New York.

Entrambi molto appassionati della musica metal, decidono di partecipare alla Battle of the Bands. Allo stesso tempo però, sanno che per entrare in questa competizione, è necessario avere anche un bassista. Dopo una serie di imprevisti, riescono a trovare Emily, ovvero una violoncellista dal carattere molto timido e che coglie l’opportunità al volo, per dimostrare quanto vale a tutti quelli che la conoscono.

Ed è proprio grazie ad Emily che la band potrebbe riscuotere un gran successo…

The Guilty

Un altro tra i migliori film Netflix da non perdere è The Guilty.

Diretto da Antoine Fuqua, è un thriller, poliziesco e drammatico, uscito nel 2021.

Protagonista di questo film è l’agente di polizia Joe Bayler, il quale viene assegnato presso l’ufficio delle emergenze, dove risponde a tutte le telefonate effettuate al numero 911.

Durante un giorno qualunque, egli riceve la chiamata di una donna. Quest’ultima gli dice con tono disperato di trovarsi in una situazione di grande pericolo, in quanto l’hanno rapita. Così, Joe decide di mobilitarsi per poterla aiutare, anche se non ha molti dati su cui poter basare le sue indagini.

Proprio per tale motivo, l’agente di polizia si ritroverà a fronteggiare una serie di difficoltà. Sarà alquanto complicato raggiungere la vittima grazie ai soccorsi. Joe però, ce la metterà tutta, nonostante alcuni ostacoli che complicheranno ulteriormente le cose…

Il filo invisibile

Quando si parla di migliori film Netflix, è impossibile non pensare ad Il filo invisibile.

Distribuito in Italia da Netflix, si tratta di un genere commedia diretto da Marco Puccioni.

Al centro della trama vediamo il sedicenne Leone, e i suoi due papà, che si chiamano Simone e Paolo. Il ragazzo è figlio di una donna californiana di nome Tilly: è dunque nato in America ma cresciuto in Italia. Nel corso della sua vita, ha dovuto affrontare diverse difficoltà in merito alla lotta per i diritti civili.

Proprio per tale motivo, a scuola risulta essere abbastanza informato sull’argomento. Per un video di scuola, Leone raccoglie una serie di informazioni e racconta di sé, con l’aiuto di Jacopo, nonché suo migliore amico.

Nonostante sia molto maturo a riguardo, non rimane di certo indifferente alle critiche quotidiane. Ogni giorno infatti, egli deve lottare con i vari pregiudizi da parte di alcuni suoi coetanei ma anche di tanta altra gente che lo reputa “diverso”, in quanto non ha una classica famiglia composta da mamma e papà.

In contemporanea, Leone si innamora e anche in questo caso, viene giudicato sulle scelte sentimentali. Lui si sente davvero innamorato ma a casa (e al di fuori), l’aria sembra essere abbastanza tesa, tanto da non fargli vivere con totale spensieratezza il primo amore.

Così, si vedrà il protagonista riflettere sulla realtà circostante ed in particolar modo sul cosiddetto “filo invisibile” che lo tiene legato ai suoi due papà, ma anche alla mamma naturale e a tutti coloro che lo giudicano in maniera superficiale…

Tick, tick… boom!

Un altro dei migliori film Netflix del momento è Tick, Tick… Boom!

Diretto da Lin-Manuel Miranda, è una pellicola drammatica e musicale, che vede come protagonista Jon, interpretato da Andrew Garfield, noto per il suo ruolo di Spiderman.

Jon, è un compositore di teatro e musicista. Per mantenersi, svolge la mansione di cameriere nella Grande Mela. Determinato e ambizioso, scrive per la sua opera da anni e spera vivamente che diventi un musical di successo.

Il suo progetto si chiama “Superbia” ed egli ci ha messo anima e corpo nello studio di ciò che speri diventi uno degli spettacoli più famosi di Broadway.

Soltanto che la storia va avanti da molto tempo. La sua alienazione nel progetto, lo porta a scontrarsi con alcuni dei suoi affetti più importanti. Come ad esempio Susan (la sua fidanzata) e Michael, nonché migliore amico e coinquilino che ha deciso di rinunciare alla creatività per trovarsi un lavoro più statico, nel mondo della pubblicità.

Susan è invece una ballerina che sogna di trasferirsi per incoronare i suoi sogni. Fa di tutto per attirare l’attenzione di Jon, chiedendogli di partire con lei… anche se in parte sperava che lui le chiedesse di restare. Ma il giovane sembra essere totalmente assente e noncurante dei suoi cari.

D’un tratto per il musicista si presenterà una nuova occasione, che rappresenterà la prova del nove. In tutto ciò però, non si è mai accorto che il suo amico Michael è malato di AIDS e ha i giorni contati e che Susan sia davvero stanca della situazione. Come andrà il provino di Jon? Ci sarà un lieto fine per lui? Non vi resta che scoprirlo…

Army of Thieves

Tra i migliori film Netflix, bisogna citare anche Army of Thieves.

Del 2021 e diretto da Matthias Schweighöfer, è un film poliziesco, thriller e fantascienza.

Distribuito in Italia da Netflix, la trama è incentrata sul personaggio di Ludwig Dieter, nonché un cassiere di banca di una piccola cittadina.

Egli ha però un’abilità singolare, in quanto è in grado di aprire qualsiasi tipologia di cassaforte, in tempi repentini. Spesso infatti, prende parte ad una serie di competizioni in cui si scontra con altri scassinatori per vedere chi è più veloce.

Dieter riesce a vincere sempre e la sua bravura non passa di certo inosservata. Proprio per tale motivo, l’uomo si ritrova nel mirino di una serie di criminali, specializzati nelle rapine più complesse. Non molto dopo, Dieter riceve la richiesta di effettuare alcuni furti internazionali, da parte di una donna dall’identità misteriosa.

Così, Dieter entra ufficialmente a far parte di questo gruppo di ladri. La prossima rapina consisterà nel manomettere tre casseforti europee, impossibili da aprire. Ognuna di esse ha un nome, ovvero Valchiria, Rheingold e Siegfried, tutte appartenenti del miliardario Bly Tanaka.

Approfittando di un’apocalisse zombie che sta affliggendo il mondo, gli scassinatori pensano di agire in maniera del tutto indisturbata, riuscendo così a fare il grande colpo. Saranno in grado di raggiungere il loro obiettivo o ci sarà qualche colpo di scena?

La dea fortuna

La Dea Fortuna è uno dei migliori film Netflix del momento.

Diretto da Ferzan Ozpetek, è un film drammatico del 2019, che vede la presenza di alcuni attori abbastanza noti al pubblico, come ad esempio Stefano Accorsi ed Edoardo Leo.

I due interpretano rispettivamente Arturo e Alessandro, i quali hanno una relazione da più di 15 anni. Anche se provano un grande sentimento l’uno per l’altro, è da un po’ di tempo che la loro storia sta vivendo una particolare crisi.

Discutono spesso, si trovano in disaccordo su varie questioni e temono che l’amore e l’affetto reciproco non siano sufficienti per andare avanti. Tutto però cambia nel momento in cui Annamaria, nonché migliore amica di Alessandro, chiede se può affidare alla coppia i suoi due figli.

Ed è proprio da questo evento, che tutto inizia a prendere una nuova forma. Infatti, la loro solita love story abitudinaria, inizierà a vedere una grande svolta. Non si sentiranno più intrappolati nella monotonia e cominceranno a vedere tutto con occhi differenti.

L’affido dei bambini inoltre, li porterà a compiere un gesto folle… cosa accadrà?

E’ stata la mano di Dio

Quando si parla dei migliori film Netflix dell’ultimo periodo, è impossibile non pensare a È stata la mano di Dio.

Dal genere drammatico e diretto da Paolo Sorrentino, è uscito lo scorso 24 novembre 2021. Nel cast vediamo vari attori popolari, basti pensare a Filippo Scotti e Toni Servillo. Sulla piattaforma streaming, la pellicola ha avuto un rapidissimo successo e si vocifera che possa essere uno dei più grandi capolavori degli ultimi tempi. Ma di che cosa parla esattamente E’ stata la mano di Dio?

La storia è ambientata a Napoli, durante gli anni Ottanta. Protagonista del film è il diciassettenne Fabietto Schisa, il quale pensa al suo futuro e a quale possa essere la strada da intraprendere. Alle sue spalle, c’è una famiglia molto affiatata, pronta a sostenerlo in ogni sua decisione.

Tuttavia, nel corso del film, ci saranno un paio di eventi, che lo cambieranno inevitabilmente. In primis, l’arrivo di Armando Maradona nel capoluogo campano. Lui per Napoli rappresenta una grande leggenda del calcio, perché ha scelto di fondere la sua carriera a questa città.

Sarà proprio Maradona a risvegliare l’orgoglio dei napoletani, coinvolgendo dal punto di vista emozionale anche Fabietto.

Ma ciò che lo porta principalmente verso una crisi di tipo esistenziale, è un dramma che arriverà in maniera del tutto inaspettata. Per fortuna però e nonostante le avversità, il giovane riuscirà a farsi forza e a reagire a tutto questo, grazie anche alla mano di Maradona e di Dio, il quale lo aiuterà ad individuare la strada da percorrere per il suo futuro.

E’ stata la mano di Dio è senza ombra di dubbio uno dei film da non perdere. Il motivo risiede nel fatto che Sorrentino sia riuscito a racchiudere tanti elementi contrastanti, come ad esempio il dramma, la commedia, la bellezza, l’assurdo, il desiderio, lo sconforto e l’amore. Ma non solo: fa capire quanto una persona così timida e introversa come Fabietto, sia stata in grado di reagire contro ogni ostacolo con tanta determinazione, verso un futuro incerto e misterioso…

The Irishman

Un altro dei migliori film Netflix è The Irishman.

Diretto da Martin Scorsese ed uscito al cinema il 27 novembre del 2019, questo film abbraccia diversi generi, ovvero: poliziesco, thriller, drammatico e soprattutto storico.

Ciò che conferisce alla pellicola quel tocco in più, è sicuramente il cast. In The Irishman infatti, troviamo una serie di attori di fama internazionale, tra cui Robert De Niro e Al Pacino. Ma qual è la sua trama?

Al centro della storia troviamo il personaggio di Frank Sheeran (soprannominato “The Irishman”), nonché un veterano della seconda guerra mondiale. Egli strinse degli affari con Russell Bufalino, un mafioso abbastanza noto in quel periodo. Nel film, si va ad analizzare nello specifico un evento che ha lasciato nel mistero gli States: la scomparsa del sindacalista Jimmy Hoffa.

Con The Irishman dunque, si effettua un vero e proprio approfondimento di quanto la criminalità organizzata abbia influito sulla politica locale.

Allo stesso tempo però, si narra la vita e la carriera di Sheeran, per poi arrivare al 1975 (anno della scomparsa dell’importante sindacalista, amico di Frank). Il corpo dell’uomo non lo hanno mai ritrovato e tra l’altro, nessuno ha mai ricevuto alcun tipo di condanna. Quali erano i retroscena di questa criminalità organizzata?

Grazie al racconto, si ha modo inquadrare la situazione, da diversi punti di vista. Si parla di sistemi interni e codici di onore ma soprattutto le varie rivalità tra i principali vertici…

Insomma, un film da non perdere assolutamente, anche perché conferisce allo spettatore un arricchimento del proprio bagaglio storico – culturale.

Tolo Tolo

Infine, uno dei migliori film Netflix che dovreste vedere almeno una volta è Tolo Tolo.

Uscito al cinema l’1 gennaio del 2020, pensate che ha avuto oltre otto milioni di incassi, superando persino Quo Vado, nonché la precedente commedia con Checco Zalone. In Tolo Tolo, egli stesso è il regista e va a toccare una serie di problematiche che interessano la nostra società odierna.

La storia comincia con Checco stesso, il quale tentava di sbancare il lunario in Italia, aprendo in Puglia un ristorante di cucina giapponese. Il suo progetto però, non sembra andare a buon fine. Così, deluso e incompreso, Zalone decide di trasferirsi in Africa, lasciando diversi debiti.

Ma una volta giunto sul posto, egli si accorge che c’è uno scenario di guerra. Di conseguenza, prova a far ritorno in Italia ma quando telefona a casa, la sua famiglia sembra non volerne sapere più nulla di lui, perché pensano che inscenando una scomparsa, possano beneficiare di una buona somma di denaro da parte dello Stato.

In Africa, Checco lavora come cameriere in un resort. Qui conosce Oumar, un giovane appassionato di cinema che sogna di approdare nella bella Italia. Tra di loro nasce un bel rapporto, nonostante le varie incomprensioni date dalle divergenze culturali.

Visto il totale abbandono da parte dei suoi cari, Zalone si ritrova a diventare lì un migrante. Le difficoltà che dovrà fronteggiare saranno parecchie e in parte, non vorrebbe assolutamente tornare in Italia perché ad aspettarlo ci sarebbero soltanto gli ex soci con i quali ha accumulato debiti. Per fortuna però, ad alleviare la sua inquietudine sarà Idjaba, una donna africana di cui lui si innamorerà follemente.

Egli si lega molto anche a Doudou, un bambino che in un primo momento si pensava fosse figlio di Idjaba. In realtà, le fu affidato dalla sua migliore amica, per portarlo in salvo dalla guerra e regalargli un futuro.

Durante il viaggio, il gruppo si ritrova dinanzi a molti ostacoli, alcuni dovuti anche a dei gesti insofferenti (e tipici del mondo occidentale) da parte di Checco. Verso la fine, ci saranno alcuni colpi di scena… Ma come andrà a finire tra lui e Idjaba e soprattutto, riusciranno a tornare in Italia?