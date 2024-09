Quali sono le migliori serie tv da vedere assolutamente? Scopriamo insieme i titoli dei grandi cult e delle ultimissime novità che si sono guadagnati un posto nella lista dei prodotti di maggior successo tra pubblico e critica.

Le migliori serie tv da vedere qui citate sono disponibili sulle principali piattaforme streaming, ovvero su Netflix, Prime Video, Disney Plus e Sky/Now.

Migliori serie tv da vedere su Netflix

Partiamo con il colosso dello streaming e con una delle sue serie di punta: Stranger Things. Con il gran finale della quarta stagione, la creazione dei Duffer Brother si conferma tra le migliori serie tv da vedere. Senza alcuna esitazione.

La caratterizzazione dei personaggi, con nuovi arrivi capaci di sorprendere stagione dopo stagione, si unisce a una narrazione dai ritmi incalzanti, in grado di tenere gli spettatori col fiato sospeso e, al contempo, indurli a commozione. Il tutto calato in un’atmosfera spiccatamente nostalgica, con richiami degni di nota al cinema, alla musica e allo stile degli anni ’80.

Impossibile non affezionarsi ai giovanissimi protagonisti, che crescono, cambiano e maturano insieme ai loro personaggi.

Il viaggio di Stanger Things arriverà al capolinea con la quinta stagione, la cui uscita è prevista per la fine del 2023 e gli inizi del 2024.

La regina degli scacchi (2020)

Vincitrice di due Emmy e due Golden Globe, questa miniserie con protagonista la magnetica Anya Taylor-Joy ha letteralmente stregato gli spettatori, rapiti dall’ammaliante performance dell’attrice di Peaky Blinders e da un contenuto sorprendentemente originale. Tra prodotti che sembrano fatti in serie, basati sullo stesso format e destinati al medesimo pubblico, dal livello qualitativo alquanto discutibile, Netflix due anni fa ha deciso di farci questo regalo, tanto inaspettato quanto apprezzato.

Un personaggio femminile forte e ben caratterizzato, collocato in un contesto atipico, quello del gioco degli scacchi, un ambiente tipicamente maschile. Qui Beth Harmon, da bambina cresciuta in un orfanotrofio si trasformerà, partita dopo partita, mossa dopo mossa, in un’astuta e abile giocatrice.

La serie, scritta e diretta da Scott Frank, è tratta dal romanzo di Walter Tevis. Per tale performance, Anya Taylor-Joy si è aggiudicata un Golden Globe.

Il prossimo autunno l’attrice sarà al cinema con Amsterdam di David O. Russell e The Menu di Mark Mylod, nelle sale italiane rispettivamente dal 2 e dal 17 novembre. Ricordiamo inoltre che vestirà i panni di Furiosa nel prequel spin-off di Mad Max.

The Sandman (2022 – in corso)

La prima stagione della serie tratta dall’omonima saga a fumetti di Neil Gaiman è disponibile su Netflix dal 5 agosto 2022 ed è sicuramente una delle novità più attese e acclamate. Si tratta di una trasposizione senza dubbio riuscita, al netto dei cambiamenti che lo stesso Gaiman ha definito necessari per rendere la storia più moderna e inclusiva, oltre che adatta alla dimensione televisiva.

The Sandman racconta le vicende di Morfeo, Sogno degli Eterni, il re dei sogni, sovrano del Regno di Sogno. La serie inizia con Morfeo, interpretato da Tom Sturridge, che viene erroneamente invocato da un mago dilettante, Roderick Burgess (Charles Dance), convinto di intrappolare Morte. In seguito a questo maldestro incantesimo, Morfeo resterà imprigionato per oltre un secolo, fino a quando riuscirà finalmente a liberarsi e a tornare nel suo reame. Un Regno che, in sua assenza, è finito in rovina. L’ordine sonno/veglia è stato sovvertito. Sogno dovrà risollevare le sorti non solo del suo Regno ma del mondo intero. Per farlo, però, dovrà ritrovare i suoi strumenti – un sacchetto di sabbia, un elmo e un rubino – di cui è stato privato.

La prima stagione è composta da dieci episodi.

Pur essendo appena uscita, The Sandman si è già guadagnata di diritto un posto tra le migliori serie tv da vedere. Un’operazione rischiosa che però, al di là di qualche inevitabile critica, è stata ben accolta dai fan del fumetto. Consigliamo la lettura dell’opera originale per la qualità in sé, ma non è requisito indispensabile per comprendere gli eventi narrati nella serie Netflix. Armatevi però di tanta attenzione, perché è facile perdersi nell’intricata rete di vicende e personaggi.

Heartstopper (2022 – in corso)

Serie televisiva britannica tratta dall’omonima graphic novel di Alice Oseman, anche sceneggiatrice della serie Netflix.

Charlie Spring (Joe Locke) è uno studente della Truham Grammar School. All’inizio del secondo semestre, di ritorno dalle vacanze, si ritrova con un nuovo compagno di banco: Nick Nelson (Kit Connor), giocatore di rugby e per questo uno dei ragazzi più popolari della scuola. I due non potrebbero essere più diversi, ma ben presto Charlie si rende conto di provare dei sentimenti per Nick, che all’inizio non sembra ricambiare. Gli amici di Charlie – Tao (William Gao), Isaac (Tobie Donovan) ed Elle (Yasmin Finney) – memori delle sue precedenti infelici esperienze, provano a metterlo in guardia. Inoltre, sono convinti che Nick sia etero. Più i due ragazzi trascorrono del tempo insieme, però, più il legame tra loro si rafforza e anche Nick si accorge di provare qualcosa per Charlie. Scoperta che lo spaventa e lo manda in confusione. Sarà importante l’appoggio di Tara (Corinna Brown) e della sua ragazza Darcy (Kizzy Edgell), due nuove amiche di Elle.

La prima stagione, composta da otto episodi, è incentrata sui primi due volumi della serie di Oseman. Lo scorso maggio, Netflix ha confermato la serie annunciandone il rinnovo per altre due stagioni.

Heartstopper è stata accolta con entusiasmo da pubblico e critica. In particolar modo è stata lodata la scelta di affrontare i temi trattati con estrema delicatezza e dolcezza. La penuria di rappresentazioni positive di adolescenti LGBT+ sul piccolo schermo ha spinto Alice Oseman a prendere parte al progetto, nella speranza di realizzare un prodotto davvero rappresentativo e inclusivo, mostrando ai giovani LGBT+ che possono “trovare felicità, amicizia e amore”.

Senza dubbio tra le migliori serie tv da vedere su Netflix.

Ozark (2017 – 2022)

Serie in quattro stagioni, per un totale di 44 episodi. Al centro delle vicende narrate troviamo Marty (Jason Bateman), un consulente finanziario che vive a Chicago con la sua famiglia. Marthy ha però una doppia vita: ricicla denaro sporco per conto di un grande cartello della droga messicano. L’uomo sembra gestire al meglio le due attività ma quando le cose cominciano a mettersi male, decide di lasciare Chicago per trasferirsi con la moglie Wendy (Laura Linney) e i figli Charlotte (Sofia Hublitz) e Jonah (Skylar Gaertner), a Ozarks, nel Missouri, assicurando al boss Del Rio (Esai Morales) lauti profitti. Quella che all’apparenza sembra essere una cittadina tranquilla, abitata da gente semplice e facilmente raggirabile, nasconde invece una rete criminale in cui non sarà facile infiltrarsi.

L’ultima stagione di Ozark ha ricevuto quattro nomination agli Emmy 2022.

Bridgerton (2020 – in corso)

Se amate le serie tv in costume, non potete perdervi l’adattamento dei romanzi di Julia Quinn. È prodotta da Shonda Rhimes. Al momento, è disponibile fino alla seconda stagione ma è già stata rinnovata per altre due. In totale i romanzi sono otto, come le sorelle e i fratelli Bridgerton. Ad oggi non sappiamo se Netflix rinnoverà la serie per otto stagioni; la decisione dipenderà dal successo che riuscirà a conservare nel tempo.

Al centro della trama troviamo la famiglia Bridgerton, composta da: Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) e dai suoi figli: Anthony (Jonathan Bailey), Benedict (Luke Thompson), Colin (Luke Newton), Daphne (Phoebe Dynevor), Eloise (Claudia Jessie), Francesca, Gregory e Hyacinth.

La prima stagione è incentrata sulla quartogenita Daphne (e sul duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page). La seconda sul primogenito Anthony (e Kate Sharma, interpretata da Simone Ashley). La terza stagione vedrà invece protagonisti Colin e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), migliore amica di Eloise e da sempre innamorata del terzogenito dei Bridgerton.

La serie avrà anche uno spin-off dedicato alla gioventù della regina Charlotte.

Tra le migliori serie tv da vedere su Netflix citiamo anche le pluripremiate Peaky Blinders, Breaking Bad e lo spin-off Better Call Saul, Sex Education e la miniserie Maid.

Migliori serie tv da vedere su Prime Video

Passiamo ora al piattaforma streaming del colosso dell’e-commerce.

La fantastica signora Maisel (2017 – in corso)

La creazione di Amy Sherman-Palladino, nota anche per Una mamma per amica, conta quattro stagioni ma lo scorso febbraio è stata rinnovata per una quinta e ultima stagione.

La serie ruota intorno a Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan), una donna ebrea che vive nella New York di fine anni Cinquanta. Nella vita ha sempre raggiunto gli obiettivi che si è di volta in volta prefissata: dal college alla sfera privata. È sposata con Joel (Michael Zegen), con il quale ha creato una bella famiglia. La sua vita da casalinga felice verrà improvvisamente stravolta da un’inaspettata rivelazione. Una sera, dopo un’esibizione non particolarmente riuscita, il marito aspirante comico le confessa di avere una relazione con un’altra donna e la lascia. Midge, a pezzi, si reca dai suoi familiari ma invece del desiderato supporto trova il loro implacabile giudizio.

Devastata dagli eventi, raggiunge il Gaslight, il comedy club dove Joel era solito esibirsi. Qui, completamente ubriaca, improvvisa uno spettacolo su quanto accaduto. Priva di ogni freno inibitorio, Midge mostra il seno sul palco e viene arrestata per atti osceni in luogo pubblico. La mattina seguente, mentre sta lasciando il carcere, incontra il comico Lenny Bruce, che le sconsiglia di entrare nel mondo della comicità. Midge è però convinta che il cabaret possa aiutarla a rimettere in piedi la sua vita. Con l’aiuto di Susie (Alex Borstein), una dipendente del Comedy Club, leverà i panni da casalinga per indossare quelli da performer comica.

La fantastica signora Maisel ha ottenuto svariati riconoscimenti, tra cui tre Golden Globe e 20 Emmy.

Modern Love (2019)

È una serie antologica ispirata all’omonima rubrica settimanale del New York Times che esplora l’amore nelle sue innumerevoli sfaccettature. In ogni episodio, attraverso una storia diversa, che vede coinvolti personaggi differenti, viene presentato l’amore nelle sue varie forme: da quello per se stessi a quello romantico, passando per l’amore sessuale, l’amore platonico e l’amore familiare. Narrazioni autonome, slegate l’una dall’altra, ma che insieme concorrono a rappresentare l’amore nella maniera più vera e inclusiva. Una delle migliori serie tv da vedere tra quelle che affrontano questa tematica.

Il cast comprende attori del calibro di Anne Hathaway, Dev Patel, Cristin Milioti John Gallagher Jr., Andy Garcia, John Slattery, Tina Fey, Shea Whigman, Ed Sheeran.

La serie conta finora due stagioni e sedici episodi.

Them – Loro (2021 – in corso)

Creata da Little Marvin, è una serie horror di una stagione (per ora), per un totale di dieci episodi.

Al centro della narrazione troviamo la famiglia Emory. Siamo nell’America del 1953, nel pieno della segregazione razziale. In questo periodo – noto storicamente come la “Seconda grande migrazione” – molti cittadini afroamericani si spostarono verso la parte medio-occidentale degli Stati Uniti, lasciando il Sud.

Come la famiglia Emory, che dal North Carolina decide di trasferirsi a Los Angeles, nel ricco quartiere di Capton, interamente abitato da persone bianche. Qui comprano una bellissima casa, che ben presto diventerà teatro di terrificanti avvenimenti. I vicini cercheranno in tutti modi di mandar via i nuovi arrivati, ricorrendo a ogni forma di intimidazione e violenza. Non sarà però l’unica minaccia. Gli Emory dovranno difendersi anche da malvagie entità sovrannaturali.

Il tema principale di Them è il razzismo, affrontato nella maniera più diretta e crudele possibile, senza sconti o edulcorazioni.

Wolf like me (2022)

Serie fantasy con protagonisti Josh Gad e Isla Fisher. Inizialmente concepita come una miniserie autoconclusiva, si è trasformata in una serie regolare per via del successo ottenuto una volta approdata su Prime Video. Successo che ne ha decretato il rinnovo per una seconda stagione, ufficializzato a sorpresa lo scorso aprile.

La storia è questa: Gary è un padre single alla prese con una figlia di 11 anni; Mary cura una rubrica di consigli. Le loro vite si intrecciano a causa di un incidente stradale e da quel giorno, per una qualche ragione che stentano a comprendere, le loro strade continuano a incrociarsi. Un oscuro segreto che si svela al calar del sole renderà il loro rapporto molto complicato, ma non impossibile.

Approdata pressoché in sordina sulla piattaforma, si è invece rivelata una delle migliori serie tv da vedere tra le novità del 2022!

Migliori serie tv da vedere: Gli anelli del potere (2022)

La prima serie dedicata al mondo creato da J.R.R. Tolkien debutterà su Prime Video il 2 settembre. Per arrivare preparati: Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere: tutto sulla serie Amazon

Migliori serie tv da vedere su Sky e Now

Ecco le serie da vedere on demand su Sky e in streaming su Now.

Succession (2018 – in corso)

Tra le migliori serie tv da vedere se vi piace il family drama. La serie segue le vicende della famiglia Roy, composta da Logan (Brian Cox), sua moglie Marcia (Hiam Abbass) e quattro figli avuti da differenti matrimoni: Connor (Alan Ruck), Roman (Kieran Culkin), Siobhan ‘Shiv’ (Sarah Snook) e Kendall (Jeremy Strong). La famiglia Roy controlla la Waystar-Royco, una delle società più importanti a livello mondiale nel settore dei media e dell’intrattenimento.

Tra i figli, non in ottimi rapporti, scoppierà una lotta senza esclusione di colpi per aggiudicarsi la direzione della società e l’ingente patrimonio. Il padre, infatti, viene da loro considerato ormai troppo anziano per continuare a occuparsi degli affari di famiglia in maniera adeguata. Nessuno dei figli ha però le competenze necessarie per un ruolo di quel tipo. In compenso, sono tutti assetati di potere.

Succession, diretta da Adam McKay e scritta da Jesse Armstrong, si compone di tre stagioni e sono in atto le riprese della quarta. Una serie pluripremiata, vincitrice di tre Golden Globe nel 2022 e protagonista agli Emmy 2022 con ben venticinque nomination, di cui quattordici nelle categorie dedicate agli attori, segnando così un nuovo record sia personale che assoluto. Nel 2018, infatti, lo show aveva raggiunto un totale di 18 candidature.

HBO ha reso noto che la quarta stagione sarà composta da 10 episodi. Le riprese sono iniziate nel mese di giugno.

Migliori serie tv da vedere in arrivo: House of the Dragon (2022)

Lo spin-off prequel de Il Trono di Spade è senza dubbio tra le novità più attese nonché potenziale candidata per essere annoverata tra le migliori serie tv da vedere. Ambientata quasi duecento anni prima della serie madre, House of the Dragon è basata sul romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin.

La prima stagione sarà distribuita su Sky Atlantic a partire dal 29 agosto.

Tra le migliori serie tv da vedere su Sky e Now citiamo anche Anna, il gioiellino di Niccolò Ammaniti, tratto dal suo omonimo romanzo del 2015; Omicidio a Eastown, miniserie con protagonista Kate Winslet, premiata agli Emmy e ai Golden Globe; Euphoria, serie già cult con una straordinaria Zendaya. La serie è composta da due stagione più due speciali ed è stata rinnovata per una terza stagione; Romulus, serie firmata da Matteo Rovere sulle origini di Roma, con Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli e Marianna Fontana. I nuovi episodi arriveranno nel corso del 2022; Scene da un matrimonio, miniserie in cinque episodi con protagonisti Jessica Chastain e Oscar Isaac.

Migliori serie tv da vedere su Disney Plus

Concludiamo con Disney Plus e Star Original.

Only Murders in the Building (2021 – in corso)

Serie tv statunitense candidata a ben 17 Emmy, tra cui miglior serie. Ideata da Steve Martin e John Hoffman, appartiene al genere crime comedy. Finora conta due stagioni, per un totale di venti episodi, disponibile su Disney Plus come Star Original.

Dopo la scoperta di un’orribile morte avvenuta nell’Arconia Building, un esclusivo palazzo dell’Upper West Side, tre inquilini iniziano a sospettare che si possa trattate di omicidio. Charles-Haden (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) vivono tutti e tre nello stesso edificio ma non si conoscono. Hanno però una grande passione – quasi un’ossessione – in comune: il true crime. Questo li poterà a indagare su quanto avvenuto, documentando il caso in un podcast. Le indagini li condurranno alla scoperta dei segreti del palazzo, riguardanti eventi avvenuti molti anni prima. Mentre cercano di raccogliere e decifrare indizi utili alla risoluzione del caso, i tre cominciano a nutrire dei sospetti reciproci. E se l’assassino si nascondesse tra loro?

Nel cast anche Aaron Dominguez, Amy Ryan e Cara Delevingne.

La serie ha ottenuto largo consenso tra pubblico e critica, collocandosi di diritto tra le migliori serie tv da vedere del genere crime dramedy.

Dopesick – Dichiarazione di dipendenza (2021)

Con i suoi otto episodi, la miniserie con protagonista Michael Keaton ci porta al centro della battaglia americana contro la dipendenza da oppioidi. La storia parte da una comunità mineraria della Virginia, fino ad arrivare alla DEA, passando attraverso le sale riunioni delle Big Pharma.

La narrazione ripercorre fatti realmente accaduti a cavallo tra fine anni ’90 e inizi anni 2000, servendosi del contributo di diversi personaggi, tra i quali: la minatrice Betsy (Kaitlyn Dever); il dottore Samuel Finnix (Michael Keaton), che prescrive l’OxyContin ai suoi pazienti, ignaro degli effetti distruttivi che quel farmaco avrà non solo su quella gente ma sull’intero Paese; Richard Sackler (Michael Stuhlbarg), il figlio del fondatore della casa farmaceutica che ha prodotto e commercializzato l’OxyContin; l’assistente del procuratore generale Rick Mountcastle (Peter Sarsgaard); il rappresentante farmaceutico Billy Cutler (Will Poulter), uno dei tanti che hanno taciuto in merito agli effetti del farmaco, mentendo o corrompendo i medici; l’agente della DEA Bridget Meyer (Rosario Dawson).

Per questa performance Michael Keaton si è aggiudicato un Golden Globe come migliore attore in una miniserie o film per la televisione. Ha inoltre ricevuto una nomination agli Emmy 2022, candidatura che si aggiunge alle altre sette ottenute dalla miniserie.

Dopesick è composta da otto episodi, ciascuno della durata di circa un’ora.

Se siete fan del Marvel Cinematic Universe, tra le migliori serie tv da vedere su Disney Plus non potete perdervi WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Moon Knight, What if…?, Ms. Marvel e She-Hulk: Attorney at Law.