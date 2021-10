Gwyneth Paltrow non è nuova a prodotti di medicina alternativa di cui è lei stessa una grande supporter e promotrice. Vi avevamo parlato ad esempio della candela al profumo della sua vagina, ma l’interprete di Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe e premio Oscar per Shakespeare in Love, nelle ultime ore, ha mostrato al mondo l’ultimo parto dell’azienda da lei fondata, Goop.

Sul sito della società l’attrice ha messo in commercio infatti le DTF, pillole con la funzione di aumentare la libido femminile. Nella descrizione ufficiale pubblicata in rete si legge: «L’ansia, i cambiamenti ormonali, l’esaurimento, l’età… Sono tutti fattori che possono incidere sulla nostra libido e sulla nostra vita sessuale. Quindi sì, noi (con il nostro team di ricercatori) abbiamo creato un integratore che aiuta davvero».

Le candele cui facevamo riferimento nel recente passato hanno creato non pochi grattacapi e sono addirittura esplose, ma la Paltrow è a quanto pare un inesauribile serbatoio di trovate e inoltrarsi in territori per così dire sperimentali non la spaventa.

Le pillole, nel dettaglio, vengono così descritte in merito alla loro composizione: «Contengono prima di tutto estratto difieno greco Libifem, che è clinicamente testato per aumentare il desiderio sessuale e alleviare i sintomi della menopausa. C’è poi la shatavari, un’erba utilizzata in Ayurveda per la salute femminile. Infine, per migliorare l’umore, dell’estratto di zafferano».

Una confezione da 60 capsule ha un prezzo di mercato di 55 dollari. L’attrice ne ha commissionato la creazione al suoi laboratori di ricerca e, anche se il prodotto non equivale a ciò che è il Viagra per gli uomini, l’obiettivo è avvicinarvisi molto e sul sito le prenotazioni si sono già moltiplicate.

L’integratore al momento è venduto nei negozi che l’attrice ha aperto in America e ordinandolo sul sito viene spedito solo entro i confini nazionali. Gli italiani e gli europei dovranno aspettare il 2022 per l’apertura delle ordinazioni anche fuori dal territorio statunitense.

Il nome, DTF, è un acronimo per “Down to fuck” (“Giù a fare sesso”, letteralmente).

