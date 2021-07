Giugno, com’è noto, è il mese del Pride, e per celebrare il Pride Month dedicato alla comunità LGBTQ+ sono tante le celebrità hollywoodiane che ci hanno tenuto a far sentire la propria voce e a manifestare apertamente il loro supporto.

Tra di esse anche l’attrice Halle Berry, premio Oscar per Monster’s Ball e interprete di Tempesta nella saga degli X-Men, la quale già in passato aveva dimostrato tutto il suo appoggio alla causa. L’interprete di Catwoman l’ha fatto anche in quest’occasione e ha provveduto nei giorni scorsi a condividere sui suoi profili social una foto che ha mandato in visibilio i follower.

Lo scatto in questione la ritrae di spalle in topless, con addosso una gonna arcobaleno. Il copy scelto, correlato al Pride Month, è: «L’amore è SEMPRE la risposta».

QUI LA FOTO DI HALLE BERRY

Halle Berry lo scorso anno, durante un’intervista live su Instagram, aveva parlato di un suo prossimo progetto di cui era entusiasta, ovvero quello di un personaggio transgender.

Contestato era stato, tuttavia, non solo il fatto che una donna avrebbe interpretato il ruolo di un trans senza conoscerne veramente la realtà, ma soprattutto le parole che ha usato l’attrice per descrivere il ruolo. «Il mio personaggio sarà un trans, quindi una donna che è diventata un uomo» ha detto. «Si tratta di un progetto che adoro e sto pensando di interpretare questo ruolo. Voglio immergermi nelle profondità di quel mondo». Continuando a sbagliare ha anche aggiunto: «Chi sia questa donna è così interessante per me, e questo sarà probabilmente il mio prossimo progetto».

Tanti i commenti negativi che Halle Berry ricevette, soprattutto per aver manifestato così chiaramente di non conoscere la realtà dei trans. L’account del documentario Disclosure: Trans Lives on Screen le ha anche consigliato di guardarlo perché mostra come Hollywood abbia rappresentato (in modo spesso negativo) il mondo dei trans. L’attrice aveva deciso così ritirarsi dal film (ve ne parlavamo qui).

