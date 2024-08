Han Solo, Harrison Ford è pronto a tornare nell’universo di Star Wars? Ecco dove

Fan di Star Wars, la bomba è stata sganciata: secondo un recentissimo rumor riportato dal The Sun, Harrison Ford non avrebbe affatto finito la sua esperienza nei panni di Han Solo nell’universo di Guerre Stellari. L’attore potrebbe tornare a breve, anzi brevissimo.

Secondo quanto riferito, Han Solo potrebbe tornare in The Book of Boba Fett, la nuova serie di cui è stato diffuso il primo episodio solo settimana scorsa su Disney+. Dedicata al cacciatore di taglie presente nella trilogia originale di Star Wars, segue gli eventi successivi alla seconda stagione di The Mandalorian.

Ebbene, il quotidiano britannico riporta che Ford avrebbe interrotto le riprese del quinto film di Indiana Jones per girare alcune scene nei panni di Han Solo. Sul personaggio verrebbe fatta un’operazione di ringiovanimento simile a quella vista per Luke Skywalker nel finale di The Mandalorian.

Possibile un rapido cameo come quello del celebre collega? Ricordiamo che l’ultima volta che abbiamo visto Han Solo è stato in Star Wars: il Risveglio della Forza. Qui, viene ucciso dal figlio Ben aka Kylo Ren. Ford chiuderebbe così i conti con uno dei personaggi più iconici della sua carriera, portato in scena per la prima volta nel 1977 in Star Wars di George Lucas.

Cosa ne pensate? Sareste felice di rivederlo su piccolo schermo un ultima volta? Fatecelo sapere nei commenti.

Gli episodi di The Book of Boba Fett escono ogni mercoledì: la nuova serie targata LucasFilm esplora ancora di più l’universo di Star Wars seguendo il leggendario cacciatore di taglie e la mercenaria Fennec Shand mentre si fanno strada nel mondo sotterraneo della Galassia e rivendicano il sindacato del crimine che fu di Jabba the Hutt. Il protagonista è ancora una volta Temuera Morrison, l’attore che ha interpretato Jango Fett nella trilogia prequel, compreso quel Star Wars: L’attacco dei cloni che racconta le origini del personaggio del figlio Boba.

Foto: MovieStills

Fonte: The Sun