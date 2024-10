Harry Potter: i fan stanno impazzendo per il nuovo scatto di Tom Felton con il resto del cast [FOTO]

Tom Felton, interprete di Draco Malfoy, ha appena condiviso una foto in compagnia degli altri attori di Harry Potter ed è subito nostalgia per i fan.

Quest’anno la saga di Harry Potter compie un anniversario davvero importante; sono passati infatti 20 anni dall’esordio cinematografico nelle sale di tutto il mondo. Da allora i piccoli fan del maghetto non hanno smesso di dimostrare il loro affetto nei confronti dell’intero cast, seguendo con devozione anche gli attori che si sono dovuti cimentare nelle performance meno fortunate.

Come dimenticare, infatti, che Draco Malfoy è stato a lungo uno dei protagonisti più odiati di sempre – secondo solo a Piton; in entrambi i casi però, con il tempo, J.K. Rowling ha riabilitato anche i loro nomi e oggi anche Tom Felton è tra gli attori più seguiti dell’intero cast.

Ed è proprio l’interprete di Malfoy Jr. che in queste ore ha fatto sognare di nuovo i fan di Harry Potter, condividendo uno scatto davvero particolare sul suo profilo Twitter. L’attore trentaquattrenne si è immortalato in compagnia di alcuni tra gli attori che hanno interpretato la numerosissima famiglia Weasley; in particolare Felton era in compagnia di Oliver Phels, Bonnie Wright e Rupert Grint – rispettivamente George, Ginny e Ron – e ha anche scherzato un po’ sul motivo della reunion.

“Segretamente Draco ha sempre voluto essere uno dei redhead” ha scritto Tom, giocando sull’antipatia che il suo personaggio nutriva nei confronti della famiglia Weasley. Inutile dire che proprio queste parole hanno fatto impazzire i fan, che hanno iniziato a condividere sui social i fotomontaggi più disparati.

QUI IL TWEET DI TOM FELTON

Uno scatto che riaccende il desiderio dei fan di rivedere ancora una volta il cast insieme per un nuovo progetto sul maghetto; anche se ad oggi sembra che lo storico trio protagonista della saga – Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint – abbiano voltato definitamente pagina. Per gli amanti dell’universo creato da J.K. Rowling, però, c’è ancora grande attesa per Animali Fantastici 3 – la cui uscita in sala è prevista il 15 Aprile 2022 – che riporterà i fan a seguire di nuovo le orme di Albus Silente, Grindelwald e Newt Scamander.

FOTO: WARNER BROS