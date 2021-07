Dopo le accuse di Jessie Cave, l’interprete di Lavanda Brown che ha raccontato la sua pessima esperienza sul set, si torna a parlare di Harry Potter. Stavolta al centro non ci sono le dichiarazioni di tante star che sono rimaste legate a doppio filo alla saga, ma il conflitto tra maghi e persone non magiche, ovvero i Babbani, uno dei grandi temi sia dei romanzi che della loro trasposizione cinematografica. I dettagli sulle origini di questo rapporto non sono mai stati chiariti esplicitamente e ora una teoria molto popolare tra i fan potrebbe offre una spiegazione rivoluzionaria in grado di cambiare tutto il nostro punto di vista sull’universo di Harry Potter.

La serie, qui è lì, fa riferimento ad alcuni eventi storici della storia reale, come per esempio i processi alle streghe di Salem e la Prima e la Seconda guerra mondiale, ma non spiega davvero in profondità come la comunità magica ha poi raggiunto la segretezza che mantiene in tutti i film di Harry Potter e Animali fantastici.

Un utente di Reddit suggerisce che il motivo per cui i maghi sono stati costretti a nascondersi è che hanno perso una guerra con i Babbani centinaia di anni prima degli eventi della saga potteriana, forse durante il Medioevo. I Babbani, dunque, sarebbero risultati vincitori, mentre la comunità magica sconfitta si sarebbe dovuta relegare nell’ombra.

Questa versione potrebbe anche spiegare perché il Ministro della Magia, come sappiamo da Harry Potter e il calice di fuoco e Harry Potter e il Principe Mezzosangue, deve tenere aggiornato il Primo Ministro britannico su tutte le questioni all’interno del Mondo Magico. Insomma, secondo l’utente di Reddit il Ministro non lo farebbe per cortesia, ma perché così è stato imposto dai Babbani quando hanno segnato la loro vittoria decisiva sui maghi secoli prima.

Se venisse mai confermata, questa teoria ridefinirebbe totalmente l’equilibrio di potere tra i maghi e Babbani nel mondo. Voi cosa ne pensate?

