Harry Potter: Tom Felton spiega perché non si è ancora stancato del franchise

È passato ormai più di un decennio dall’epica conclusione della saga di Harry Potter, ma c’è un volto noto del Wizarding World che sembra non averne mai abbastanza.

Tom Felton, interprete dell’infido Draco Malfoy, ha svelato nel corso di un’intervista rilasciata a 1883 Magazine di avere ancora oggi un rapporto molto particolare con i fan del franchise. Sembra infatti che l’attore britannico non riesca a fare a meno di rispondere alle domande che gli vengono continuamente poste dai fan:

«Sì, certo. Capisco perché la gente non voglia rispondere alle stesse domande. È del tutto innegabile che la fiamma del fandom di Potter non sia sul viale del tramonto e penso che sia fantastico. Quando avevo 14 anni ha fatto sì che un’intera generazione leggesse e diventasse creativa e avesse un’immaginazione selvaggia. Questo non si ferma, è stato tramandato a questa nuova generazione. Alcuni di loro molto gentilmente sono venuti dalle Filippine come un modo per sostenermi fino all’ultimo. Cose del genere sono il motivo per cui mi assicuro di passare dalla stage door quasi ogni notte».

Vista la grande influenza della serie e il suo fandom appassionato, Felton è molto orgoglioso di esserne diventato uno dei volti più riconoscibili. L’attore, oggi trentaquattrenne, ha approfondito nel tempo il suo rapporto con i fan, con i quali sembra condividere la stessa inossidabile passione per il franchise creato da J.K. Rowling:

«Voglio incontrare tutti questi giovani provenienti da tutto il mondo, con tutte le loro storie personali, da tutti i diversi ceti sociali, che si uniscono nel loro amore per Potter, in mancanza di una frase migliore. Sicuramente abbraccio la passione e l’amore che hanno per Potter. Voglio dire, ci sono anche dei momenti in cui vado a cena con mia madre nei quali preferirei non mi chiedessero di fare un video o altro».

Se a volte è capitato quindi di incontrare fan piuttosto pedanti che non hanno saputo rispettarne alcuni momenti di privacy, Felton è ancora molto soddisfatto della risposta positiva data dal fandom di Harry Potter:

«Ma per il resto, sto abbracciando la positività che viene da Potter».

Fonte: CinemaBlend