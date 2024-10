Hat On Sugar, Heidi e il debutto di Emma Marrone: le novità di Adler incantano le Giornate di Sorrento

La musica si è presa il palco delle Giornate Professionali di Sorrento grazie ad Adler. La casa di distribuzione ha mostrato agli esercenti e operatori del settore cinema il suo listino del 2023, nel quale spiccano le novità Hat On Sugar e il film con Emma Marrone.

L’offerta presentata da Aldo Lemme, Head of Theatrical Distribution di Adler, è varia e spazia tra generi differenti: la testa di serie della sua line up 2023 sarà Hat On Sugar, un documentario su Zucchero Fornaciari. Prodotto dalla stessa Adler con K+, vede la partecipazioni di nomi enormi nel panorama musicale mondiale, come Bono, Francesco De Gregori e Andrea Bocelli. Al momento il documentario è ancora in fase di produzione: l’uscita prevista è per l’autunno 2023.

Restando in tema musicale, suscita grande curiosità anche Il ritorno di Stefano Chiantini, film che segna il debutto di Emma Marrone. La cantante e vincitrice di Sanremo è già apparsa su grande schermo in Benvenuti al Nord, La Cena di Natale e Gli Anni più belli di Gabriele Muccino, ma nel film in uscita il 15 dicembre 2023 sarà per la prima volta protagonista assoluta.

Gli altri film che compongono l’offerta di Adler per il prossimo anno sono:

Mr. Blake , commedia sofisticata di Gilles Legardinier

, commedia sofisticata di Gilles Legardinier Delta , produzione italiana targata Groenlandia e Kino produzioni, con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio : si tratta di una storia profondamente italiana, ruvida e intimista nella prima parte, che poi si trasforma in una caccia all’uomo adrenalinica da thriller-action americano

, produzione italiana targata Groenlandia e Kino produzioni, con e : si tratta di una storia profondamente italiana, ruvida e intimista nella prima parte, che poi si trasforma in una caccia all’uomo adrenalinica da thriller-action americano Conversazioni con altre donne di Filippo Conz con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, sempre prodotto da Adler

di Filippo Conz con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, sempre prodotto da Adler November di Cédric Jimenez, con Jean Dujardin sugli attentati terroristici di Parigi nel 2015

Adler ha anche anticipato due nuove interessanti acquisizioni: la prima è un nuovo film sul personaggio di Heidi, mentre la seconda il film Freud con Anthony Hopkins (produzione, questa, comprata Sony Classics per tutto il mondo). Non sono ancora disponibili dettagli o date di uscita per questi due progetti, ma la curiosità è tanta.

Foto: Daniele Venturelli/Getty Images – Mariano Regidor/Redferns

Fonte: Duesse