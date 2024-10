«Ho bisogno di lavorare»: l’ultima trovata di Johnny Depp fa ridere i fan [VIDEO]

L'amato attore celebra il suo ritorno in pubblico con una performance decisamente inusuale

Johnny Depp è tornato a mostrarsi al pubblico in una veste decisamente inaspettata.

Nel corso dell’ultimo complicato periodo che lo ha visto protagonista al processo per diffamazione contro la sua ormai ex moglie Amber Heard, l’amata star aveva limitato al massimo le sue apparizione pubbliche al di fuori dell’aula di tribunale mantenendo – per quanto possibile – un basso profilo.

Ora, in occasione dell’evento dedicato agli MTV Video Music Awards 2022, Depp ha fatto una fugace comparsata sullo stage nei panni dell’iconica mascotte dello show, l’astronauta Moonman. Un’incarnazione digitale dell’attore è infatti apparsa a fluttuare sul palco dopo le esibizioni di Jack Harlow, Fergie e Lizzo, dove lo possiamo sentire offrire i suoi…servizi professionali.

Potete vedere QUI il video di Johnny Depp nei panni della mascotte degli MTV Music Awards.

Nel corso della serata l’attore si è poi lasciato andare all’ironia sul suo cameo nei panni della mascotte dell’emittente dichiarando: «Sapete una cosa? Avevo bisogno di un lavoro».

Johnny Depp intanto si appresta a tornare sul grande schermo con due progetti nuovi di zecca. È notizia di poche settimane fa di come l’attore sia entrato ufficialmente nel cast di Jeanne du Barry, dramma storico romantico diretto dalla regista francese Maïwenn. La pellicola sarà incentrata sulla figura della cortigiana del titolo e sul sovrano Luigi XV, il quale sarà interpretato proprio da Depp.

La star inoltre tornerà nuovamente a dirigere un film a ben venticinque anni di distanza da Il coraggioso, il suo controverso esordio assoluto alla regia avvenuto nel 1997. Il progetto che lo vedrà dietro la macchina da presa sarà Modigliani, biopic drammatico basato sulla vita del celebre pittore italiano Amedeo Modigliani. Adattamento dell’omonima commedia di Dennis McIntyre e adattato per lo schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, gli eventi del film avranno luogo nella Parigi del 1916 e racconteranno le 48 ore più turbolente e movimentate della vita dell’artista, che segneranno un punto di svolta del suo percorso personale.

Insomma, dopo un periodo decisamente difficile della sua vita personale e professionale, sembra che il buon vecchio Johnny si stia rimettendo in carreggiata. Avrà mai una nuova occasione nel difficile mondo di Hollywood?

Foto: Steve Helber / GettyImages

Fonte: Deadline