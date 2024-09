House of Gucci, Lady Gaga confessa: «Io e Salma Hayek dovevamo avere un rapporto sessuale» [VIDEO]

In un recente intervento nell’ambito della promozione di House of Gucci, la co-protagonista Lady Gaga è tornata a soffermarsi sul film di Ridley Scott e in particolare su delle sequenze tagliate dal final cut che avrebbero riguardato il rapporto del suo personaggio, Patrizia Reggiani, mandante del delitto di Maurizio Gucci (Adam Driver), con quello interpretato da Salma Hayek, la “maga” Pina Auriemma.

Stando alla cantante e attrice statunitense, queste scene mostravano dei momenti ad alto tasso erotico e implicavano una relazione di tipo fisico tra i due personaggi: «Esiste tutta una parte di questo film che non avete visto e nella quale io e Pina sviluppavamo un rapporto sessuale. Il regista ha deciso di tagliare questa scena, chissà perché. È un grande merito di Ridley Scott, perché ci ha consentito di esplorare questo aspetto. Ricordo che un giorno sul set ad Salma ho detto: “Quindi, dopo che Maurizio muore, magari… le cose si fanno sexy”. Dopo la morte di Maurizio, io e Salma Hayek avevamo una scena davvero bollente».

QUI IL VIDEO DELL’INTERVENTO DI LADY GAGA

Salma Hayek dal canto suo ha fatto eco alle parole di Lady Gaga di fatto confermandole e rivolgendosi al pubblico dicendo: «Voi pensate che stia scherzando?». Le scene, secondo quanto riferito nella stessa sede, potrebbero trovare posto nella versione estesa del lungometraggio nel caso in cui ne venisse realizzata un’ipotetica director’s cut.

La sinossi ufficiale di House of Gucci recitava: Il film è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Foto: Getty (Steve Granitz/WireImage)

Leggi anche: House of Gucci: la recensione del film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver