House of Gucci: Lady Gaga svela i dettagli della scena di sesso con Salma Hayek [VIDEO]

Soltanto qualche giorno fa Lady Gaga ha attirato l’attenzione dei fan svelando che in House of Gucci – film di Ridley Scott in cui la star ha interpretato Patrizia Reggiani – era stata prevista una scena di sesso con la collega Salma Hayek, che ha prestato il volto per il suolo di Pina Auriemma. Nel corso della sua intervista ha però spiegato che il regista ha deciso di eliminare la sequenza.

Dato l’interesse che questo piccolo retroscena ha scatenato, la popstar è tornata sull’argomento nel corso del suo recente intervento al Jimmy Kimmel Live!, questa volta entrando nei particolari. «Salma camminava per casa, e la macchina da presa seguiva i suoi piedi e i gatti che le andavano dietro – spiega la Germanotta al conduttore – Poi, circondate dai gatti, iniziavamo a fare l’amore… cioè: facevo l’amore con Salma Hayek».

Successivamente la cantante ha scherzato anche sulla scelta dell’autore di tagliare la sequenza: «Ora mi sento come uno di quei ragazzini del liceo che dicono di aver fatto sesso con la più f**a della scuola, ma non hanno prove per testimoniarlo».

QUI L’INTERVISTA DI LADY GAGA

Ha inoltre rivelato un divertente aneddoto su come Scott era riuscito a realizzare la scena: «Per farsi seguire dai gatti sul set – spiega riferendosi a Salma Hayek – si era messa dei croccantini negli stivali!»

Per chi si fosse perso il film, ecco la sinossi ufficiale: Il film è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Foto: MGM

Leggi anche: House of Gucci: la recensione del film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver