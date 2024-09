Hunger Games: una star del DCEU sarà la villain del prequel La ballata dell’usignolo e del serpente

Dopo avervi annunciato che Peter Dinklage presterà il volto al decano dell’Accademia nell’atteso prequel di Hunger Games, oggi torniamo a parlare de La ballata dell’usignolo e del serpente per annunciare l’ingresso nel cast di un’altra grande attrice: Viola Davis, vincitrice dell’Oscar per il film Barriere di Denzel Washington e formidabile interprete di titoli come The Help, Ma Rainey’s Black Bottom e Fences. L’attrice è anche parte del DCEU ormai dal 2016 con il ruolo dell’ufficiale dell’intelligence Amanda Waller, interpretata in Suicide Squad, The Suicide Squad e, prossimamente, anche nell’atteso Black Adam.

Secondo quanto riportato da THR, Viola Davis presterà il volto alla dottoressa Volumnia Gaul, ovvero la principale creatrice di giochi della decima edizione annuale degli Hunger Games. Come anticipato dal regista Francis Lawrence, che ha già diretto tre dei quattro capitoli del franchise, si tratta di una vera e propria villain:

“La dottoressa Gaul è tanto crudele quanto creativa, tanto temibile quanto formidabile. Il futuro di Snow come operatore politico si sviluppa in gran parte grazie alle sue esperienze con lei come figura più imponente dei giochi. Fin dall’inizio, Viola è stata il nostro sogno per questo personaggio, per via dell’intelligenza e delle emozioni finemente stratificate che porta in ogni ruolo. Stratega brillante ed eccentrica, Volumnia Gaul è determinante nel plasmare il giovane Coriolanus Snow nell’uomo che diventerà. Siamo incredibilmente fortunati ad avere un’attrice con la straordinaria gamma e presenza di Viola per un ruolo così fondamentale”.

Il film prequel di Hunger Games, ricordiamo, seguirà gli eventi raccontati nell’omonimo romanzo di Suzanne Collins, che oltre ad aver scritto il materiale di base ha anche firmato la sceneggiatura insieme a Michael Arndt. Del cast fanno parte, per il momento, anche nomi come Hunter Schafer, Rachel Zegler, Tom Blyth e Jason Schwartzman.

Qui di seguito trovate la sinossi ufficiale:

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.