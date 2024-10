Inserire The Departed nella lista è una scelta destinata a far discutere, ma per altri è innegabile il passo in avanti

Quando si parla di remake nel mondo del cinema, si corre sempre il rischio di punzecchiare un vespaio bello grosso: l’idea stessa di andare a “rifare” qualcosa, viene avvertito spesso come un bisogno non necessario, che rischia contemporaneamente di sminuire il film originale e mettere in circolazione una brutta copia da dimenticare. Eppure, se l’industria insiste da sempre sul riproporre in chiave diversa, più moderna, grandi film che hanno fatto la storia o piccoli capolavori riproposti con mezzi e budget diversi, un motivo c’è. Non sono pochi i film remake che hanno riscosso enorme successo e nella nostra gallery abbiamo provato a segnalarne dieci.

Di alcuni, come Insomnia e Casino Royale, forse non tutti sapevano neppure che ci fosse un “film originale”; altri invece sono famose copie di altrettanto celebri opere che tuttavia non hanno riscosso lo stesso successo. Consapevoli di stuzzicare ancora di più il vespaio, per esempio, nella lista è presente anche The Departed: per molti la trilogia di Infernal Affairs di Andrew Lau e Alan Mak è insuperabile, ma solo il film di Martin Scorsese ha vinto 4 Oscar eclissando – per il pubblico generalista quantomeno – l’originale.

TROVATE LA GALLERY A QUESTO LINK O SFOGLIANDO L’ALLEGATO IN FONDO AL TESTO

Se la gallery “I remake che si sono rivelati addirittura migliori dei film originali” vi è piaciuta, qui ne trovate altre che possono fare al caso vostro:

Foto: MovieStills