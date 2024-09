«Imbecille»: una star di Batgirl si scaglia contro la cancellazione del film

La delusione per la cancellazione della pellicola è ancora molto forte tra i membri del cast

La cancellazione del film Batgirl quando questo versava ormai in fase avanzata di post-produzione, ha decisamente sconvolto gli addetti ai lavori con una decisione che ha ben pochi precedenti nel mondo di Hollywood.

La decisione è arrivata da David Zaslav, nuovo CEO di Warner Bros. Discovery che ha reputato l’intera operazione non in linea con la nuova strategia che la compagnia dovrà intraprendere per risollevare tutte le proprietà DC. Molti elementi dell’intero apparato produttivo della pellicola hanno a stento trattenuto la loro delusione, ma oggi sembra che qualcuno sia andato decisamente oltre.

Un membro del cast del film – rimasto anonimo – ha espresso tutto il suo disappunto verso la scelta del dirigente definendolo senza molti giri di parole come un ‘imbecille‘. Potete leggere a seguire qui sotto le polemiche parole riportate grazie a IndieWire:

«Le molteplici vie dello streaming e le loro vaghe garanzie appaiono tutt’altro che sicure. Sono molto offeso da ciò che è successo e mi sento davvero male per i registi e per Leslie Grace, con i quali abbiamo tuti lavorato meravigliosamente, così come con tutti i tecnici.

È stata una sfida enorme e gratificante fare questo film durante il Covid e il freddo di Glasgow. Ma nessuna di queste cose è importante per un imbecille come David Zaslav. La sua codardia è mozzafiato. Sono contento di aver partecipato e auguro il meglio a tutti coloro che sono stati coinvolti, eccetto che ai colletti bianchi alla Warner Bros.. Ma tutti vengono sostituiti prima o poi».

Il film avrebbe debuttato in streaming su HBO Max, anche se alcune voci di corridoio parlavano inizialmente di un rilascio sul grande schermo. Al momento della sua cancellazione, è stato stimato che il costo del film ammontasse verso una cifra tra i 70 ed i 100 milioni di dollari. Secondo fonti interne allo studio, la decisione di scartare Batgirl non è stata ‘influenzata dall’eventuale scarsa qualità del film o dall’impegno dei registi, ma dal desiderio da parte dello studio di privilegiare i blockbuster per il grande schermo‘.

Nel cast del film sarebbero stati presenti Leslie Grace nel ruolo dela protagonista e J.K. Simmons nel ruolo di Jim Gordon, con Brendan Fraser che avrebbe interpretato il villain annunciato Firefly. Michael Keaton avrebbe inoltre ripreso il ruolo di Bruce Wayne/Batman dopo i mitici film di Tim Burton.

