Aggiornamenti per i fan italiani in attesa del quinto capitolo di Indiana Jones. La celebre saga dell’archeologo più famoso al mondo arriverà nelle sale a luglio 2022 e sono in corso le riprese italiane del film diretto da James Mangold (Logan, Ford v. Ferrari).

A stuzzicare le aspettative ci pensa ora la pagina Facebook della Pro Loco di Marsala: proprio in quelle magnifiche terre la Disney ha deciso di ambientare alcune scene di Indiana Jones 5, che a quanto pare si svolgerà in parte tra le rovine dei templi della Magna Grecia. Oltre al trapanese, le riprese dovrebbero interessare anche Cefalù e altre grandi location.

Ieri intanto il carrozzone guidato da James Mangold ha fatto tappa alla Laguna dello Stagnone di Marsala. Dalla pagina Facebook sono stati condivisi questi dettagli sulla trama:

«Le bellezze della laguna marsalese sono state scelte per le riprese di alcune scene del film che uscirà nelle sale a luglio 2022. Grazie agli effetti speciali, uno yacht d’epoca affonderà nelle acque della laguna»

QUI IL POST

Per vedere il risultato delle riprese, dovremo aspettare ancora 9 mesi. Come detto, dopo la rinuncia di Steven Spielberg – che rimarrà a bordo del progetto come produttore insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel – la regia è stata affidata a James Mangold, anche sceneggiatore di questo quinto capitolo. A comporre la colonna sonora sarà invece John Williams.

Nel cast, invece, oltre a Harrison Ford – protagonista poco tempo fa di un grave infortunio sul set – vedremo nomi come Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Toby Jones, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson, Kurt Affair e Martin Ballantyne.

Foto: MovieStills