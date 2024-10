«Inizia una nuova vita e la cosa mi piace»: Johnny Depp riaccende le speranze dei suoi ammiratori [VIDEO]

Johnny Depp è stato insignito a Belgrado della Medaglia d’oro al merito della Serbia per l’eccezionale contributo allo sviluppo culturale e artistico nel Paese balcanico. L’attore hollywoodiano ha ricevuto il riconoscimento dal presidente serbo Aleksandar Vučić, in occasione di una cerimonia svoltasi nella capitale del paese.

Durante il suo discorso di accettazione, il divo hollywoodiano ha dichiarato: «Sono sul punto di iniziare una nuova vita e la cosa mi piace. Mi piacciono le ripartenze. E mi piacerebbe che questa ripartenza iniziasse proprio da qui, in Serbia, se mi vorrete. Per me è un giorno particolare, perché da molto tempo ho un forte legame con il vostro bellissimo Paese, che tutte le volte che torno mi accoglie a braccia aperte».

Depp ha poi aggiunto: «Ringrazio sinceramente il Presidente Vučić per questa medaglia al merito e per avermi dato l’onore di portarla via con me. Vi ringrazio per essere stati così gentili da assegnarmela. Ancora una volta grazie. Sono profondamente onorato. Dal profondo del mio cuore e con umiltà accetto questo grande riconoscimento. Non vi deluderò mai, grazie».

QUI IL VIDEO CON LE DICHIARAZIONI DI DEPP

Insieme a Depp sono stati premiati dei volti, sia serbi che stranieri, del mondo della politica, dell’economia, della cultura, dello sport, dello spettacolo. L’attore due anni fa aveva girato in Serbia Il caso Minamata, film diretto da Andrew Levitas nel quale vestiva i panni di fotografo di guerra Eugene Smith. Nel 2010 aveva inaugurato nel paese la terza edizione di Kustendorf, festival di cinema per studenti e cineasti ideato e organizzato dal suo amico cineasta Emir Kusturiça (a Drvengrad, il villaggio dove si tiene il festival, è stata eretta anche una sua statua a dimensioni naturali) e di recente l’attore ha doppiato anche un personaggio animato della serie serba Puffins Impossible, prestando la voce al protagonista Johnny Puff.

Dopo il licenziamento dalla saga di Animali Fantastici e l’abbandono del ruolo di Gellert Grindelwald a causa delle ben note traversie legali contro il tabloid The Sun, in merito a un articolo in cui veniva definitivo un “picchiatore di mogli” in relazione alla turbolenta relazione con l’ex moglie Amber Heard, Depp tornerà a recitare in Europa anche nel nuovo film della regista francese Maïwenn, nel quale vestirà i panni di Re Luigi XV. Le riprese batteranno il primo ciak la prossima estate a Parigi (qui tutti i dettagli).

Foto: Getty (Srdjan Stevanovic/Getty Images)