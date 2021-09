È passato un bel po’ dai bei tempi di Avengers: Endgame, film che ha rappresentato il punto più alto dell’Universo Marvel mettendo insieme tutti gli eroi del franchise, uniti per la lotta contro un nemico comune dalla smisurata forza e dalle folli ambizioni: l’ormai celebre villain Thanos.

Inutile ricordare che lo scontro è costato la vita a un bel po’ di volti storici dell’UCM, tra cui l’amatissimo Iron Man, che nell’epilogo dell’avventura ha compiuto il sacrificio finale per salvare l’Universo dai distruttivi piani del titano. Come sottolineava il sito ScreenRant l’eroe ha scelto di presentarsi sul campo di battaglia – pur sapendo che si sarebbe trattato dello scontro più duro della sua vita – senza sfruttare la tecnologia e l’armatura più potente da lui creata: quella di Rescue.

È stato infatti immediatamente chiaro, quando Pepper si è presentata sul campo di battaglia con una forza e una resistenza mai viste prima d’ora, che la sua armatura era nettamente superiore a quella di Iron Man. In un certo senso si tratta di una vera e propria arma di distruzione di massa, concepita per far sì che lei non corresse alcun rischio in battaglia. Insomma, la vera preoccupazione di Tony è sempre stata quella di proteggere la sua famiglia, non quella di avere salva la vita in battaglia. Altrimenti, avrebbe creato un corrispettivo maschile per sé.

Questo desiderio è ben espresso durante gli eventi di Age of Ultron, quando l’eroe spiega che il suo grande obiettivo è quello di creare “un’armatura da mettere intorno al mondo”. E in un certo senso, beh, questa frase assume delle sfumature molto diverse dopo Endgame, perché in fondo è ciò che Iron Man è riuscito a realizzare poco prima di morire: donare l’armatura più potente per proteggere il suo, di mondo. Ovvero Pepper Potts.

Nel cast del cinecomic Marvel abbiamo visto Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers / Capitan America), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton / Ronin / Occhio di Falco), Don Cheadle (James “Rhodey” Rhodes / War Machine), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Brie Larson (Carol Danvers / Capitan Marvel), Karen Gillan (Nebula), Danai Gurira (Okoye), Josh Brolin (Thanos).

Qui di seguito trovate la sinossi ufficiale diffusa da Disney:

L’epico Epico finale della Saga dell’Infinito in una drammatica resa dei conti che vede gli Avengers contro Thanos. Dopo che devastanti Devastanti eventi hanno spazzato via metà della popolazione mondiale e disperso i loro ranghi, gli eroi rimasti lottano per andare avanti, ma devono farlo insieme per ripristinare l’ordine nell’universo e salvare i propri cari.

