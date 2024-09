Iron Man, Robert Downey Jr. era geloso di un collega Avenger: «Fanc**o questo tizio»

Non ce ne voglia Dominic Toretto, ma il concetto di “famiglia” non è appannaggio solo del franchise di Fast & Furious. Anche il gruppo che ha guidato l’universo Marvel negli ultimi dieci è sempre stato raccontato come una famiglia unita, un gruppo di colleghi e amici affiatato. Da Iron Man a Thor, passando per Vedova Nera e Hulk, personaggi e attori hanno condiviso un lungo viaggio ma non sempre sono andati “d’amore e d’accordo”.

A rivelarlo è Jeremy Renner, in ordine di tempo l’ultima grande star Marvel ad aver intrattenuto gli spettatori dell’MCU con la serie Hawkeye. Durante un’intervista al podcast Armchair Expert podcast, ha inizialmente lodato proprio il legame che unisce gli Avengers originali:

«La cosa migliore successa negli ultimi 11 anni di mondo Marvel, per me e penso per tutti, è che gli originali 6 Avengers sono stati insieme per tutto il tempo. Ci sono stati matrimoni e divorzi, sono nati figli, molte cose sono cambiate nelle nostre vite personali così come nelle carriere che abbiamo condiviso insieme in una maniera speciale»

Eppure, ha anche condiviso un divertente aneddoto che ha per protagonista Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth. I due interpreti di Iron Man e Thor si sono ritrovati per la prima volta insieme sul set di The Avengers del 2012 e l’impatto a quanto pare è stato… Particolare. Jeremy Renner ha raccontato:

«Se hai praticato sport, è come arrivare a far parte di una nuova squadra. Conoscevo Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson, ma non Hemsworth […] È fantastico, ma non lo conoscevamo. Il primo giorno andavamo in giro con i costumi, sembrava Halloween. Eravamo eccitati, ma ci sentivamo anche ridicoli. Sentivo come se ci conoscessimo tutti, in qualche modo, a parte per questo Hemsworth che arrivava dall’Australia. Era il più alto, il più bello… Downey Jr. diceva tipo ‘Dobbiamo rompergli le ginocchia. Dobbiamo farlo fuori. È troppo bello, troppo alto, troppo affascinate, fanc**o questo tizio!»

Una reazione tutto sommato “comprensibile”, vedendo il bagaglio di charme e muscoli dell’attore australiano. Altre star dell’MCU sono forse meno appariscenti, tuttavia sotto il mantello non hanno niente da invidiare ai muscoli dell’attore di Thor: per informazioni chiedere a Benedict Cumberbatch, la cui recente foto a petto nudo ha lasciato a bocca aperta i fan.

Foto: MovieStills

Fonte: Armchair Expert