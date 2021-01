null

IWONDERFULL, la piattaforma streaming Video On Demand di I Wonder Pictures, questa settimana fa un Viaggio in Italia con tre film di altrettanti cineasti dal respiro internazionale: Roberto Minervini, Andrea Pallaoro e Federica Di Giacomo. Tre storie, diversissime tra loro, ma che in qualche modo si intrecciano, raccontando l’oggi con uno sguardo attento al passato.

La Prima Visione di questa settimana è una novità in digitale, il film che ha fatto conoscere lo straordinario talento di Roberto Minervini al mondo. Stop The Pounding Heart è la storia di Sara e Colby, due giovani alla scoperta dell’amore. Un racconto di grande potenza, delicatezza e poesia. Minervini, che vive in Texas, voleva raccontare la dimensione fuori dal tempo in cui vivono molte comunità rurali del grande stato, profondamente religiose e travolte da tradizioni agghiaccianti.

Il film della settimana, invece, è Liberami, che ha visto Federica Di Giacomo recarsi in Sicilia per indagare sul fortissimo legame che lega Padre Cataldo e i suoi fedeli. Possessione oggi vuol dire molte cose e gli uomini cercano conforto nella spiritualità, chiedendo di essere liberati dal male, qualunque esso sia. Per questo ogni anno cresce il numero di preti esorcisti, proprio come Padre Cataldo, veterano e instancabile. Ogni martedì Gloria, Enrico, Anna e Giulia seguono, insieme a tantissimi altri, la messa di liberazione di padre Cataldo e cercano la cura a un disagio che non trova altrove risposte. Liberami pone ancora più domande e in un mondo pieno di incertezze non può che essere un bene farsene.

Per I Wonder Story arriva sulla piattaforma Hannah, film di Andrea Pallaoro che ha dato a Charlotte Rampling la sua prima Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia del 2017. La vita di una donna, Hannah, viene sconvolta dall’improvviso arresto del marito. La donna si nasconde dai vicini, suo figlio non vuole avere alcun rapporto con lei. Misteri che possono essere svelati solo scoprendo quello che Hannah custodisce gelosamente e con dolore dentro di sé.

Per i tre film della Triplette, inoltre, IWONDERFULL ha realizzato 3 contenuti speciali in esclusiva: 3 extended Q&A con i registi, disponibili gratuitamente dal 14 gennaio per chi acquista i film. Oppure, acquistabili singolarmente a 2,99€.

Prima Visione: Stop the Pounding Heart a € 7.99

Il film della settimana: Liberami a € 2.99

I Wonder Story: Hannah a € 4.99