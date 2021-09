L’attore britannico Daniel Craig sta attualmente promuovendo il nuovo capitolo della longeva saga di James Bond ovvero No Time To Die (QUI il trailer). Durante un’intervista al famoso programma statunitense The Graham Norton Show, l’attore ha raccontato di aver rotto il naso dell’ex wrestler Dave Bautista e di essere scappato subito dopo averlo fatto.

Craig ha già interpretato la spia più famosa del mondo in ben cinque film, compresa la performance di No Time To Die. Uno di questi è Spectre, uscito nei cinema nel 2015. Nel film diretto da Sam Mendes figura anche Dave Bautista, famoso per il ruolo di Drax il distruttore all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Ebbene, nel film di Mendes c’è una scena di lotta che mostra un corpo a corpo tra il protagonista e Dave Bautista. Durante le riprese, l’interprete di Bond ha raccontato di aver colpito il collega rompendogli il naso. Ma, invece di preoccuparsi dell’accaduto, Craig è scappato via:

«Ho dato un pugno e l’ho colpito sul naso. Ho sentito tipo crack! E ho pensato ‘Oh Dio, no’ e sono scappato via. Pensavo che mi avrebbe inseguito, ma è un attore così dolce che non l’ha fatto.»

QUI il video in cui Daniel Craig parla dell’accaduto

James Bond: No Time To Die sarà l’ultimo capitolo da protagonista per Daniel Craig (ne ha parlato l’attore stesso QUI). Il film, ricordiamo, sarà nei cinema italiani a partire dal 30 settembre 2021.

Se ve la siete persa, trovate qui la sinossi:

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Foto: Dal film Spectre – Sony Pictures

Fonte: The Graham Norton Show