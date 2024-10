James Bond: grandi notizie per i fan della saga sull’Agente 007

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del longevo franchise cinematografico sull'Agente al servizio segreto di Sua Maestà

Grandi notizie per i film di James Bond: i film sull’Agente 007 sono infatti disponibili da oggi, venerdì 13 maggio, su Amazon Prime Video, grazie all’approdo sul catalogo della piattaforma di The James Bond Collection e dell’ultimo lungometraggio bondiano interpretato da Daniel Craig, No Time to Die, per tutti gli abbonati al servizio.

La lista dei film disponibili su Prime Video, dove saranno presenti per un periodo di tempo limitato, include i seguenti titoli.

No Time To Die

Spectre

Skyfall

Quantum of Solace

Casino Royale

La morte può attendere

Il mondo non basta

Il domani non muore mai

GoldenEye

007- Vendetta privata

007 – Zona pericolo

007 – Bersaglio mobile

Mai dire mai

Octopussy – Operazione piovra

Solo per i tuoi occhi

Moonraker – Operazione spazio

La spia che mi amava

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro

Agente 007 – Vivi e lascia morire

Agente 007 – Una cascata di diamanti

Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà

Agente 007 – Si vive solo due volte

Agente 007 – Thunderball: operazione tuono

Agente 007 – Missione Goldfinger

Agente 007, dalla Russia con amore

Licenza di uccidere

La sinossi ufficiale di No Time to Die, 25esimo film della saga di 007, recita:

James Bond (Daniel Craig) si gode un’esistenza tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato a vita privata con l’amata Madeleine Swann (Léa Seydoux). Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter (Jeffrey Wright), un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto.

Incombe infatti una minaccia internazionale e la missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain, il terrorista Lyutsifer Safin (Rami Malek), armato di una nuova e pericolosa tecnologia, con sullo sfondo il conflitto tra CIA e MI6.

Foto: MovieStillsDB

