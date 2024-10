James Bond, una muscolosissima star dei cinecomic si candida come 007: «Voglio essere il prossimo»

È già tempo di casting per il prossimo James Bond: dopo l’ultimo No Time To Die, Daniel Craig ha dato l’addio alla parte e sono ormai mesi che si fantastica su chi possa prendere il suo posto. Poche settimane fa uno dei più vociferati si è tirato fuori dalla corsa, mentre adesso si registra la più improbabile (e impossibile) delle candidature.

Durante un’intervista a Esquire, niente meno che Dwayne Johnson si è esposto e ha dichiarato di voler essere il prossimo James Bond. Per la grande star di Hollywood, protagonista del nuovo film Netflix Red Notice al fianco di Gal Gadot e Ryan Reynolds e pronto ad approdare nell’universo DC nei panni dell’anti-eroe Black Adam, sarebbe una questione di famiglia.

Sì, perché il nonno di Dwayne Johnson è già stato parte del franchise sull’agente 007: Peter Malvia, wrestler samoano meglio noto come “High Chief” nell’ambiente, è stato uno dei villain di Si vive solo due volte, quinto film della saga con protagonista Sean Connery datato 1967. Il nipote, quindi, non si è tirato indietro:

«Vorrei seguire le orme di mio nonno ed essere il prossimo Bond. Non voglio essere un villain, devi essere Bond»

Una candidatura senza dubbio altisonante ma proprio per questo impossibile: tra le regole non scritte per diventare James Bond c’è proprio quella di non essersi mai pubblicamente esposto per la parte. Secondariamente, è stato spesso dichiarato che l’agente 007 più famoso al mondo può essere di qualsiasi etnia, purché parte del Commonwealth e neppure questo è il caso di Dwayne Johnson. Terzo: non bisogna aver fatto parte di altri franchise e tra Fast&Furious, Jumanji e l’universo DC l’attore ha già dato parecchio.

Una suggestione, un desiderio, ma difficilmente si concretizzerà. Voi cosa ne pensate? Lo avreste visto bene come prossimo James Bond? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: MovieStills

Fonte: Esquire