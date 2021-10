Sul red carpet di No Time to Die c’era anche Jason Momoa: l’attore è infatti apparso sul tappeto rosso della première londinese del nuovo film su James Bond, tenutasi alla Royal Albert Hall della capitale britannica, in compagnia dei figli Lola, 14 anni, e Nakoa-Wolf, 12 anni, avuti dalla moglie Lisa Bonet.

Proprio a Londra la star di Aquaman sta girando il sequel del cinecomic DC nuovamente diretto da James Wan e intitolato Aquaman and the Lost Kingdom ma, nel frattempo, ha colto anche l’occasione per accompagnare la prole al prestigioso evento.

Lo scorso agosto, ai microfoni di Entertainment Tonight, Momoa ha dichiarato che si augura per i suoi figli una vita lontana dalle sirene hollywoodiane e dal mondo della recitazione: «Uno di loro vuole fare l’attore e io non sono un grande supporter. Non voglio che lo facciano. Non lo so. Farò del mio meglio per tenerli fuori da tutto questo. Amo la narrazione, amo il teatro, mi piace la regia e il cinema, ma voglio soltanto che facciano altro».

«Se lo vogliono fare veramente, forse… – aveva aggiunto l’amato divo – Ma non voglio che si occupino di recitazione. È molto difficile per la gente e non voglio che patiscano quel tipo di pressione. Io sono un duro, posso gestirlo, ma non vorrei mai che qualcuno che amo attraversasse tutto questo».

Nel frattempo sono arrivati di recente nuovi rumor su Aquaman 2, previsto in uscita nelle sale a dicembre 2022. Il sequel vedrà sicuramente Jason Momoa nel ruolo di Arthur Curry – QUI potete vedere il nuovo costume – nonché i ritorni di Amber Heard come Mera e Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Black Manta. Negli ultimi giorni però è stata rilanciata anche un’altra notizia sul cast del film.

A riportare la notizia è Variety, che cita media di Hong Kong: sembra infatti che Nicole Kidman potrebbe tornare a interpretare la Regina di Atlantide Atlanna, madre dell’eroe DC. Il suo ritorno non era scontato e per questo il rumor è accolto in queste ore con sorpresa dai fan (qui tutti i dettagli in merito).

Che ne pensate delle parole di Momoa sulla recitazione rivolte ai suoi figli? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.

Foto: Getty (Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Fonte: ET

Leggi anche: Aquaman 2: Jason Momoa che si allena è tutto ciò di cui abbiamo bisogno oggi [VIDEO]