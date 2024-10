Jean-Claude Van Damme, pessime notizie per i fan dell’attore

Se nei giorni scorsi l’attore italiano Ivano Marescotti ha dichiarato di volersi ritirare dal cinema a 73 anni, proprio come il suo mito Jack Nicholson, è arrivato più di recente l’annuncio di un altro abbandono al mondo della settima arte: quello dell’icona action mondiale Jean-Claude Van Damme.

Stando a Deadline, infatti, l’attore reciterà per l’ultima volta in What’s My Name?, nuovo nonché ultimo film della sua ricca e prolifica carriera diretto da Jeremy Zeg, e per l’occasione Van Damme andrà a interpretare… se stesso! Ebbene sì, l’attore vestirà i panni di una versione di se stesso vittima di amnesia, al risveglio dal coma dopo un incidente d’auto. I combattimenti contro avversari memorabili della sua carriera cinematografica saranno per lui una tappa obbligata per tentare di riguadagnare la propria identità.

«Volevo lasciare le scene ma allo stesso tempo rivisitare un’ultima volta la mia carriera, a cominciare da Bloodsport, il film che mi ha reso famoso – ha dichiarato Van Damme ai microfoni di Deadline – Voglio che questo film rappresenti un nuovo Bloodsport, ma ad un livello più alto. Nella storia del film sono al tramonto della mia carriera, e non sono felice perché ho vissuto in hotel negli ultimi 30 anni, il che tra l’altro è vero».

«Porteremo alcuni elementi reali della mia vita e delle mie esperienze – precisare ancora la star mondiale dei film d’azione – Sono partito dal Belgio e sono arrivato fino a Hollywood. Ho avuto succeso, ho conosciuto il fallimento, mi sono rimesso in gioco. Nel film sono alla première del mio nuovo lavoro e boom! – un’auto mi colpisce perché sono ubriaco e non la vedo arrivare. Quando mi sveglio non ricordo più chi sono».

Insomma, una sinossi davvero peculiare e stimolante per un ultimo film, non trovate anche voi? Fateci sapere cosa ne pensate, anche in rapporto alla decisione di Van Damme di abbandonare il cinema, come sempre nei commenti.

Foto: Getty (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Fonte: Deadline