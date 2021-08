La love story dell’estate fa tappa in uno dei paesi più romantici del mondo. Jennifer Lopez e Ben Affleck, tornati insieme dopo 17 anni, hanno infatti passato qualche giorno in Italia e hanno ormeggiato lo yacht in una location unica e suggestiva, da dove sono stati paparazzati.

Dopo le foto del primo bacio ufficiale che ha sancito il ritorno di Bennifer, ora si sprecano gli scatti che li ritraggono finalmente allo scoperto e in grado di far sognare nuovamente i fan della coppia. Il luogo delle nuove foto è il Molo Luise di Mergellina, a Napoli. Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno fatta tappa lì durante la loro vacanza in giro per il Tirreno: pochi giorni fa erano a Saint-Tropez, quindi il giro in Costiera Amalfitana dopo la quale sono arrivati proprio nelle acque del Golfo di Napoli.

Le foto ritraggono un momento particolare: gli ultimi baci prima della separazione dei Bennifer. La coppia protagonista del ritorno di fiamma dell’anno, infatti, ha dovuto salutarsi: subito dopo il momento ripreso dagli scatti, riportano le fonti, Ben Affleck ha preso un taxi, mentre J.Lo. ha ripreso a navigare a bordo dello yacht Valerie, dal valore superiore ai 100 milioni di euro. Viene riportato che la cantante e attrice dovrebbe continuare le sue vacanze lungo la costa italiana, tra la Toscana e il Mar Ligure.

QUI LE FOTO DEI BENNIFER IN ITALIA

La cronostoria dei Bennifer parte da lontano: la diva di origini portoricane e l’interprete statunitense hanno avuto una relazione dal 2002 al 2004, un periodo nel quale condivisero anche i set di Amore estremo – Tough Love e Jersey Girl, ma dopo 18 mesi, a un passo dalle nozze, interruppero la loro unione, costretta ad affrontare una notevole pressione da parte di media, tabloid e paparazzi.

Nei diciassette anni nel frattempo trascorsi l’attore si è sposato ed ha avuto tre figli dalla collega Jennifer Garner, da cui ha divorziato nel 2015, e più di recente era stato legato sentimentalmente all’attrice Ana de Armas. Jennifer Lopez invece, dopo la rottura con Affleck, ha avuto una breve relazione con il manager Irving Azoff e si è sposata con Marc Anthony, dal quale ha avuto due figli. La coppia ha divorziato nel 2016 e poco dopo è iniziata la storia con Alex Rodriguez, finita pochi mesi fa.

Il mese scorso, nel corso di una cena a un ristorante di Malibu in cui era presente la famiglia di lei, i fotografi avevano paparazzato un bacio “rubato”, ma adesso ecco arrivare, in sequenza, numerose altre foto di baci appassionati che fanno la gioia dei fan dei Bennifer.

