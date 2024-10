Joaquin Phoenix: dopo Joker l’attore potrebbe entrare nell’Universo Marvel? Ecco in che ruolo

Qualche mese fa è stato finalmente annunciato che Joaquin Phoenix sarebbe tornato a vestire i panni del Joker per il sequel del film di Todd Phillips – anche se purtroppo gli ultimi rumor hanno riportato di alcuni rallentamenti nella produzione, che sarebbe dunque slittata. Mentre dunque la star si prepara, seppur lentamente, ad un ritorno nel mondo dei cinecomic, alcune indiscrezioni emerse di recente parlano addirittura di una nuova incursione nel genere – questa volta però addirittura per la Marvel.

Stando infatti a quanto dichiarato dal portale Giant Freakin Robot, l’attore quarantasettenne avrebbe incontrato il produttore Kevin Feige per un ruolo in Doctor Strange 3 (che al momento non ha ancora nemmeno una collocazione nel MCU). La fonte del sito su citato ovviamente non ha dato niente per scontato e, dunque, non è detto che gli incontri si concluderanno necessariamente con un accordo.

Resta però rumor davvero interessante, soprattutto perché in passato Joaquin Phoenix è stato spesso inserito nell’elenco degli attori che si sono rifiutati categoricamente di recitare in un film Marvel. Non troppo tempo fa infatti si è parlato di un rumor per cui gli Studios avrebbero contattato la star per interpretare proprio lo Stregone Supremo, ma l’attore si sarebbe rifiutato perché non disposto a recitare per tutto il tempo davanti ad uno schermo verde e con tutta quella CGI.

Che abbia cambiato idea? Difficile poterlo affermare con assoluta certezza, ma sicuramente per la Marvel sarebbe un vero e proprio colpaccio. In ogni caso, come anticipato, anche solo la produzione del terzo capitolo di Doctor Strange è piuttosto lontana nel tempo, per cui c’è ampio margine per le trattative e per far superare all’attore tutte le riserve del caso sul franchise.

Foto: Getty Images (Samir Hussein)

Leggi anche: Da Hugh Jackman a Joaquin Phoenix: 10 attori Marvel e DC che hanno cambiato vita o aspetto per interpretare i loro personaggi