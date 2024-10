Johnny Depp vs. Amber Heard: le prime parole dei due attori dopo la sentenza del processo

Sia Depp che la Heard hanno immediatamente diffuso delle note per esprimere il loro stato d'animo. «La giuria mi ha restituito la vita», ha detto l'attore, mentre l'attrice ha parlato di «una battuta d'arresto per tutte le donne»

In serata è finalmente arrivato il verdetto della giuria per il processo che vedeva contrapposti da tempo gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, che si sono dati lungamente battaglia nelle ultime sei settimane nelle aule di tribunale della Virginia.

La sentenza, come sappiamo, ha sorriso maggiormente a Depp, il quale ha vinto la causa che lo riguardava, dimostrando così l’avvenuta diffamazione ai suoi danni. Heard dovrà pertanto risarcirlo di 15 milioni di dollari, comprensivi di 10 milioni di risarcimento danni e 5 milioni di danni punitivi. Una cifra inferiore ai 50 milioni chiesti da Depp, ma comunque ragguardevole.

Al contempo, sul fronte della contro-richiesta di lei di un risarcimento del valore di 100 milioni di dollari, la giuria si è espressa a favore dell’attrice soltanto per uno dei capi d’accusa – quando l’avvocato di Depp bollò come “un imbroglio” le sue accuse -, per cui il risarcimento danni da attribuire alla Heard ammonterà a 2 milioni di dollari, senza danni punitivi.

I due attori, subito dopo la fine della lettura della sentenza, hanno fatto pervenire immediatamente le loro reazioni. Se da un lato la Heard era presente in tribunale, dove ha ascoltato la lettura della sentenza a capo chino, Depp non c’era e si trova al momento in Inghilterra: è stato fotografato in un pub di Newcastle poche ore prima della lettura della sentenza e ieri ha suonato con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra.

«Sei anni fa la mia vita, la vita dei miei figli, la vita delle persone a me più vicine e anche la vita delle persone che per molti, molti anni mi hanno sostenuto e creduto, è cambiata per sempre. Tutto in un batter d’occhio – ha scritto Depp in una lunga e accorata lettera pubblicata sul suo profilo Instagram – Accuse false e molto gravi mi sono state rivolte attraverso i media, cosa ha innescato una raffica d’odio nei miei confronti, anche se non sono mai state mosse accuse contro di me».

«Tutto questo aveva già fatto il giro del mondo due volte in un nanosecondo e ha avuto un impatto devastante sulla mia vita e sulla mia carriera – ha aggiunto l’ex attore dei Pirati dei Caraibi – Sei anni dopo la giuria mi ha restituito la vita. Sono veramente onorato. La mia decisione di portare avanti questo caso, conoscendo molto bene l’altezza degli ostacoli legali che avrei dovuto affrontare, e l’inevitabile spettacolo mondiale della mia vita, è stata presa dopo aver riflettuto a lungo».

«Rivelare la verità, indipendentemente dall’esito. Dire la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli – conclude Depp – Spero che la mia ricerca della verità abbia aiutato gli altri, uomini o donne, che si sono trovati nella mia situazione. Il meglio deve ancora venire e un nuovo capitolo è finalmente iniziato. Veritas numquam perit, la verità non muore mai».

Amber Heard, dal canto suo, ha rilasciato una dichiarazione in cui dice: «La delusione che provo oggi va oltre ogni parola. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove non sia stata ancora sufficiente per resistere al potere e all’influenza sproporzionata del mio ex marito. Sono ancora più delusa da ciò che questo verdetto significa per le altre donne. È una battuta d’arresto. Porta indietro l’orologio a un tempo in cui una donna che parlava apertamente veniva pubblicamente umiliata. Respinge l’idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio».

«Credo che gli avvocati di Johnny siano riusciti a convincere la giuria a trascurare la questione chiave della libertà di parola e a ignorare le prove che erano così conclusive e che abbiamo conquistato nel Regno Unito – ha concluso – Sono triste di aver perso questo caso. Ma sono ancora più triste di aver perso un diritto che pensavo di avere come americana: parlare liberamente e apertamente».

Fonte: Instagram, Variety (via Instagram)

Foto: Getty (Cliff Owen/Consolidated News Pictures/Getty Images; Win McNamee/Getty Images)

Leggi anche: Johnny Depp vs. Amber Heard: l’attore vince la causa per diffamazione contro l’ex moglie