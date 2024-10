Joker e Harley Quinn: i look di due pattinatori alle Olimpiadi Invernali ispirati alla coppia DC [FOTO]

Nonostante Suicide Squad di David Ayer non abbia riscosso troppo successo tra i fan dei cinecomic DC, è indiscusso che i look adottati da Joker e Harley Quinn siano stati ripresi in più occasioni nel corso degli ultimi anni – e non solo nelle fiere dedicate ai fumetti e al cosplay. A dimostrarlo sono le immagini che in queste ore stanno spopolando sul web e che vedono protagonista la coppia di pattinatori tedeschi Katharina Mueller e Tim Dieck. I due hanno infatti proposto una performance sulle note di Toxic di Britney Spears optando per un look che richiama moltissimo quello della folle coppia apparsa nel film dedicato alla squadra di villain dell’Universo DC.

Per chi non ricordasse il film uscito nel 2016 e diretto dal già citato David Ayer, Suicide Squad vedeva nel cast Margot Robbie, Jared Leto, Will Smith, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne – rispettivamente nei ruoli di Harley Quinn, Joker, Deadshot, Rick Flag, Amanda Waller, Capitan Boomerang, El Diablo, Killer Croc, Griggs, GQ Edwards e Incantatrice.

Qui di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale del film:

È bello essere cattivi… assemblare una squadra composta dai più pericolosi e incarcerati supervillain del mondo, dotarli del miglior arsenale in circolazione e mandarli in giro per il mondo per missioni per sconfiggere entità enigmatiche e imbattibili. L’agente speciale governativo Amanda Waller ha creato questo gruppo segretissimo e composto da individui che non hanno nulla da perdere. Tuttavia, quando comprendono di non essere stati scelti per portare a termine la missione, ma perché sacrificabili, come decideranno di agire? Moriranno provandoci o decideranno di andare ognuno per la sua strada?

