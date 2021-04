Il regista Zack Snyder ha condiviso, attraverso il suo profilo Twitter, una clip inedita di Zack Snyder’s Justice League, il cosiddetto Snyder Cut.

In questa scena è possibile ammirare un dialogo tra Batman e Joker, in versione integrale: si tratta della versione della scena in cui Jared Leto pronuncia la battuta divenuta «We live in a society».

Il clown Principe del Crimine di Gotham City, nella sequenza in questione, ascolta Bruce Wayne richiamare alla memoria gli ultimi frangenti dell’esistenza di Harley Quinn e a seguire fa notare che viviamo in una società nella quale l’onore è ormai solo un lontano ricordo. Dice: «Chi pensi abbia urlato di più? La ragazza o il ragazzo?». POTETE AMMIRARLA QUI

Il riferimento evidente di quest’ultima affermazione pare quello alla morte di Robin. Zack Snyder aveva rivelato, nelle scorse settimane, che di questa scena erano state girate diverse versioni. Quella appena diffusa era visibile già nel trailer, ma era stata scartata dal montaggio finale dello Snyder Cut.

La sinossi ufficiale di Zack Snyder’s Justice League, uscito negli Stati Uniti su HBO Max e in Italia su Sky e NOW, dov’è attualmente disponibile, recita: Determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince allo scopo di reclutare una squadra di metaumani per proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad, Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Che ne pensate della scena cui facevamo riferimento? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.

Foto: Warner Bros.

