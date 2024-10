Jurassic World: Dominion, i dinosauri invadono la città nel primo trailer. E ci sono Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum!

Dopo una lunga attesa è finalmente approdato online il primo trailer ufficiale di Jurassic World: Dominion, il terzo e ultimo capitolo della seconda trilogia di Jurassic Park che proseguirà gli eventi de Il regno distrutto, arrivato nelle sale nel 2018.

LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA

Oltre al ritorno dei protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, questo epilogo del franchise regalerà ai fan il ritorno delle tre grandi star che furono protagoniste del film di Steven Spielberg, ovvero Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Al loro fianco, il film introdurrà anche nuovi volti come DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Oltre ai sopracitati Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, a tornare dai precedenti film saranno anche BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith in quelli di Franklin Webb, Daniella Pineda nel ruolo della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nelle vesti di Barry Sembenè.

Qui la sinossi ufficiale:

Dominion si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono – e cacciano – insieme agli umani in tutto il mondo. Questo fragile equilibrio rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani devono rimanere in cima alla catena alimentare su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Alla regia del film troviamo ancora una volta Colin Trevorrow, che aveva diretto anche il primo capitolo Jurassic World – mentre il secondo, Il regno distrutto, era invece ad opera di Juan Antonio Bayona. Oltre a dirigere, Trevorrow firma anche la sceneggiatura insieme ad Emily Carmichael.

Jurassic World: Dominion arriverà nelle sale il 10 giugno. Nell’attesa, godetevi il ritorno dei dinosauri nel trailer in calce alla notizia!