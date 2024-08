Justice League, fuori Batman e Superman: ecco chi farà parte del nuovo team secondo un’indiscrezione

The Flash, in arrivo il 4 novembre, è senz’altro una delle novità più attese dai fan del DCEU. Non solo il film regalerà un’avventura standalone ad uno dei membri più apprezzati – e meno approfonditi – della Justice League, ma riporterà anche nelle sale lo storico Batman di Michael Keaton al fianco del più recente Cavaliere Oscuro di Ben Affleck, mettendo dunque parecchia carne al fuoco per gli appassionati di casa DC. Ma secondo un rumor delle ultime ore, sembra che il cinecomic di Andy Muschietti sia destinato a rivelarsi ancora più importante all’interno del suo Universo, tanto da essere il film scelto dalla Warner Bros. per “riscrivere” in parte il DCEU e gettare le basi per la nuova Justice League.

Stando alle indiscrezioni, provenienti dall’account twitter MyTimetoShineHello – che più volte aveva anticipato dettagli dal mondo dei cinecomic, in particolare da Spider-Man: No Way Home -, The Flash cancellerà dalla continuity del DCEU i film diretti da Zack Snyder. In sostanza la nuova avventura con Ezra Miller farà tabula rasa degli eventi visti in Man of Steel, Batman v. Superman: Dawn of Justice e Justice League, ponendosi come una sorta di reboot del franchise e portando alla formazione di una nuova squadra di eroi, di cui non faranno parte Batman e Superman.

Stando al rumor, infatti, alla fine del film vedremo Flash, la Supergirl di Sasha Calle e lo Shazam di Zachary Levi formare una nuova Justice League. A loro si unirà poi la Batgirl di Leslie Grace, mentre la Wonder Woman di Gal Gadot – proprio come Barry Allen e Billy Batson – dovrebbe rimanere canonica per entrare nella squadra in futuro. Ricapitolando, il prossimo, grande team del DCEU, dovrebbe essere formato da Supergirl, Shazam, Flash, Batgirl e Wonder Woman.

I don’t usually tweet about DC stuff but I habe a friend who have seen The Flash and the movie will erase every movie Snyder has done. Man of Steel, Batman v Superman and Justice League never happened now. Erased from continuity. Affleck and Cavill are both gone — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 1, 2022

Supergirl now the main Supes of Earth. Keaton is Batman and Batgirl will become the new Batman after her film https://t.co/cCtcuNY8AB — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 1, 2022

Movie ends with Flash and Supergirl and Shazam forming a new Justice League. https://t.co/xzN4RpJLZd — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 1, 2022

Ovviamente, precisiamo che provenendo da rumor non ancora confermati, tutte queste informazioni sono da prendere, al momento, come delle semplici congetture. Non sappiamo cosa ci sia di vero nei tweet di MyTimetoShineHello, ma è chiaro che se dovessero rivelarsi accurati, faranno parecchio discutere i fan della vecchia formazione e del lavoro svolto da Zack Snyder all’interno del franchise.

Voi cosa ne pensate? Vi sembra plausibile questa nuova formazione della Justice League o pensate che le indiscrezioni verranno presto smentite? Ma soprattutto, vi piace l’idea di una Justice League formata da Supergirl, Shazam, Flash, Batgirl e Wonder Woman?

