Keanu Reeves, una grande attrice italiana ha rifiutato un film con lui a causa del suo seno

Tra le star di Hollywood con cui quasi tutti vorrebbero girare un film c’è sicuramente Keanu Reeves: l’attore di Matrix è praticamente una leggenda del jet set, specie per quanto riguarda la sua celebre gentilezza e l’approccio particolarmente profondo alla vita. C’è però chi ha rifiutato di girare con lui e sorprende che a farlo sia stata una celebre attrice italiana.

Parliamo di Maria Grazia Cucinotta, che prima ha conquistato il Belpaese grazie a Il Postino con Massimo Troisi e poi il resto del cinema mondiale con la saga di 007 e Il mondo non basta. L’attrice ha preso parte a numerose produzioni internazionali, tra cui Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e Sharon Stone e The Rite con Anthony Hopkins, Toby Jones e Ciarán Hinds. Durante un’intervista al Corriere della Sera, tuttavia, ha svelato questo particolare aneddoto che riguarda Keanu Reeves.

Ripercorrendo la sua fortunata carriera, è arrivata a parlare di quando ha rifiutato una parte ne L’avvocato del diavolo, film del 1997 diretto da Taylor Hackford con protagonista proprio la star di Matrix opposta ad un meraviglioso Al Pacino nei panni di un seducente Satana. «Ero tentata, un film con Al Pacino e Keanu Reeves, no, dico, Keanu Reeves, che quando lo vedi ammutolisci – ha detto nell’intervista la Cucinotta, aggiungendo però che – Nel copione c’era un nudo continuo e io con questo seno gigante mi sarei sentita a disagio e avrei rovinato tutto».

L’attrice ha poi approfondito la questione: «Ho sempre avuto il complesso, a 13 anni ero già così, che vergogna, non vedevo l’ora di ridurlo con un intervento, poi ci ho rinunciato, forse non avrei avuto lo stesso successo, però non mi è mai sembrato bello, troppo ingombrante, per nasconderlo ingobbivo le spalle. E poi è dura farsi prendere sul serio, nessuno ti guarda negli occhi. ‘Ah, ma sei anche intelligente’, è una frase che ho sentito spesso».

Nella stessa intervista, Maria Grazia Cucinotta ha rivelato anche che oltre al film con Keanu Reeves stava anche per rifiutare proprio quella parte nella saga di 007 al fianco di Pierce Brosnan: «Ero su un set faticosissimo a San Francisco, si girava soltanto di notte, i miei colleghi erano cerebrali, pieni di turbe, mi sfinivano […] Ma è stata un’avventura pazzesca, dovevo correre e saltare dalle finestre sui tacchi 12, mai portati in vita mia, guidare un motoscafo, quante aspirine ho preso per i dolori».

Foto: Greg Doherty/Getty Images