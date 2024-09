La Russia banna Jim Carrey, ma l’attore reagisce citando un amatissimo film: ecco le sue parole

Nei giorni scorsi il governo russo ha annunciato il divieto d’ingresso nel proprio territorio di 100 cittadini canadesi, tra i quali l’attore Jim Carrey, la scrittrice Margaret Atwood, autrice del noto romanzo Il racconto dell’ancella, e diversi giornalisti.

La decisione arriva dopo le sanzioni di Ottawa, indette lo scorso ottobre, indirizzate a giornalisti e attori russi e in risposta alle «sanzioni attuate dal regime del primo ministro Justin Trudeau contro politici, parlamentari, giornalisti e personalità della cultura» della Russia, come spiegato dal ministro degli Esteri di Mosca Sergej Lavrov in un comunicato.

A Carrey è stato attribuito il «coinvolgimento diretto nella formazione di una politica anti-russa aggressiva», ma il diretto interessato anche in questa circostanza non si è sottratto dall’ironizzare sull’accaduto, com’è successo spesso in passato. Intervenendo su Twitter e replicando proprio ad Atwood, che aveva scritto anche lei scherzando: «Accidenti io e Jim Carrey avevamo programmato un weekend a Mosca, vorrà dire che vireremo su Kiev», Carrey ha scritto, citando in chiusura una celeberrima battuta del film Casablanca: «Temo che il peggio sia accaduto. Siamo banditi dalla Russia, ma i problemi di 100 canadesi non valgono una montagna di fagioli in questo pazzo mondo. Avremo sempre Parigi».

Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia🥱…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. 😢☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV — Jim Carrey (@JimCarrey) November 15, 2022

Foto: Getty (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

