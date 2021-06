Dopo avervi mostrato le prime immagini della protagonista Halle Bailey nel ruolo di Ariel, torniamo sul set de La Sirenetta per ammirare la versione live-action di un altro amatissimo personaggio del classico Disney: il Principe Eric.

Ad interpretarlo è Jonah Hauer-King – noto soprattutto sul piccolo schermo per aver preso parte alla miniserie britannica Piccole Donne -, che nei nuovi scatti vediamo in riva al mare con i vestiti stracciati, come nella celebre scena in cui viene salvato dalla protagonista dopo il naufragio. Al suo fianco troviamo anche Noma Dumezweni nei panni di Carlotta.

QUI LE IMMAGINI DAL SET

Ricordiamo che in origine la Disney aveva offerto il ruolo del Principe al cantante e attore Harry Styles, che si era visto costretto a rifiutare per dedicarsi solo ed esclusivamente al suo progetto musicale. Cosa ne pensate di questa versione? Apprezzate il nuovo interprete o avreste preferito la prima scelta della produzione?

Diretto da Rob Marshall, La Sirenetta porterà sul grande schermo la storia raccontata nel film d’animazione del 1989 servendosi di un cast che comprende, oltre ad Halle Bailey e Jonah Hauer-King, nomi come Daveed Diggs nel ruolo di Sebastian, Jacob Tremblay in quello di Flounder, Awkwafina nei panni di Scuttle, Javier Bardem come Re Tritone e Melissa McCarthy nel ruolo della malvagia Ursula.

La storia del classico d’animazione segue Ariel, una sirena affascinata dal mondo in superficie. Disobbedendo al padre, che continua a ripeterle di non entrare in contatto con gli umani, la giovane raggiunge la riva e salva il Principe Eric da un naufragio, rimanendo folgorata da quell’incontro. Farà un patto con la strega Ursula: in cambio della sua bellissima voce, la sirena potrà avere delle gambe per vivere fuori dall’acqua. Aiutata dai suoi amici, il pesciolino Flounder e il granchio Sebastian, Ariel dovrà conquistare l’amore del Principe Eric e salvare il regno di suo padre Tritone.