Checco Zalone ha colpito ancora: pochi giorni fa il celebre comico, attore e regista italiano ha pubblicato sul suo canale Youtube un nuovo video “dei suoi”, intitolato La Vacinada. Solita intelligente ironia zaloniana, ma a stupire in questo caso è stata la guest star al suo fianco, ovvero la vincitrice del Premio Oscar Helen Mirren.

In questo anno di pandemia, Checco Zalone non ha fatto mancare ai fan vicinanza e qualche sorriso: in primis grazie al film Tolo Tolo, che dopo l’uscita al cinema a inizio gennaio 2021 è diventato disponibile su varie piattaforme già durante il periodo di lockdown; quindi, con il divertente video L’immunità di gregge assieme a Virginia Raffaele, in cui ha ironizzato sugli effetti del distanziamento e della quarantena sulle relazioni sessuali. Ora però la speranza è rinata grazie alla campagna vaccinale, tema della nuova canzone di Zalone che in pochi giorni ha superato le 2 milioni di visualizzazioni.

Nell videoclip Checco Zalone fa coppia con Helen Mirren, una bellissima donna avanti con gli anni e soprattutto vaccinata: tanto basta a stimolare la fantasia romantica ed erotica dell’attore nei panni di Oscar Francisco Zalon. Il secondo Oscar nella vita dell’attrice inglese, si ironizza, dopo quello ricevuto nel 2007 per The Queen. Il video è stato girato in Salento e in molti si sono stupiti della collaborazione tra la Mirren e Zalone, che tuttavia frequenta spesso la Puglia e nel 2019 aveva fatto notizia per una sua lodevole iniziativa sul territorio. Con un comunicato stampa diffuso dall’agenzia che rappresenta l’attrice, la stessa ha voluto dire in poche parole che cosa l’ha portata a stringere questa sorprendente collaborazione:

«Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme»

Oltre a dominare da anni il botteghino italiano – basti pensare che nella top 10 dei film con il maggior incasso di sempre in Italia i suoi film occupano 4 posizioni – Checco Zalone si dimostra quindi artista con ammiratori nelle alte sfere del cinema mondiale. Ora, i fan iniziano a sognare: se Checco Zalone non va a Hollywood, evidentemente è Hollywood ad andare da Checco Zalone. Chi sarà la prossima grande star?

–

IL TESTO DI LA VACINADA DI CHECCO ZALONE

Tiene la zinna un poquito calada

ma non fa nada e non fa nada

e la caviglia un pelito gonfiada

ma non fa nada e non fa nada

quando se mueve suave e sensual

parre che il femore è original

A mi me gusta bailare contigo oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha

immunizada

miro al tu cuerpo da cineteca

con l’anticuerpo dell’AstraZeneca stanoche se freca

Vacinada

E non me importa che dice la gente

anche porque tanto tu non lo siente

no, non mi importa si trovo al mattino

el tu sorriso sul mi comodino

sei la regina, sei l’unica dea

porque si sa che a la guerra

ogni buco è trincea

Oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha

immunizada

A mi me gusta bailare contigo

oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha

già richiamada

Foto: 27th Annual SAG Awards/Getty Images for WarnerMedia – Ernesto Ruscio/Getty Images