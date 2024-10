Lady Gaga, l’attrice è completamente senza veli nello scatto che fa impazzire i fan [FOTO]

Lady Gaga è pronta a prendersi di nuovo le copertine dei magazine di tutto il mondo: la cantante e ora attrice è al centro dell’attenzione per il suo imminente House of Gucci, nuovo film di Ridley Scott in cui interpreta Patrizia Reggiani. Un cast di livello assoluto per la storia romanza della celebre famiglia d’alta moda italiana e dell’omicidio di Maurizio Gucci: con Stefani Germanotta ci sono anche Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek e Al Pacino.

La copertina del nuovo numero di Vogue Italia però è tutta per l’interprete di A Star is Born. Un servizio con fotografie mozzafiato tra cui una in cui Lady Gaga posa completamente nuda. Capelli cotonati, tatuaggi, posa sensuale e una prima volta storica per lei: non era mai stata fotografata da Steven Meisel e la stessa cantante si è detta entusiasta di poter lavorare con uno dei migliori al mondo.

Nella stessa intervista per Vogue, Lady Gaga ha anche parlato del processo con cui ha affrontato la parte di Patrizia Reggiani in House of Gucci. Ha detto:

«Ho vissuto come lei per un anno e mezzo. E ho parlato con il suo accento per nove mesi. Anche fuori dal set. Non ho mai staccato. Sono stata sempre con lei. Era praticamente impossibile per me parlare come lei restando bionda. Ho dovuto subito tingermi i capelli, e ho cominciato a vivere in un modo per cui qualunque cosa vedessi, qualunque cosa toccassi, iniziavo a notare dove e quando ci potessi vedere il denaro»

Un approccio immersivo per Lady Gaga, che con questa interpretazione punta molto in alto. Il passaggio al cinema l’ha già premiata con l’Oscar alla Miglior Canzone per A Star is Born, ora la prova del nove nel film di Ridley Scott in uscita a dicembre in Italia.

Foto: Matt Winkelmeyer/WireImage