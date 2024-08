Non è un Paese per Christian Bale: il trasformismo dell’attore è rinomato, è stato in grado di passare dal fisico super muscoloso della trilogia di Batman al rachitico protagonista di L’uomo senza sonno. Un sali e scendi di peso che lo ha reso unico nel mondo del cinema, ma sono tanti i colleghi che invece si sono rifiutati di passare attraverso trasformazioni anche ben più leggere. Jennifer Lawrence, per esempio, ha rifiutato di apparire malnutrita nella saga di Hunger Games: sarebbe stato giusto rispetto ai libri, ma ha preferito essere un modello positivo per le giovani fan della saga. Diverso il caso di Kristen Dunst, che ha rifiutato di farsi sistemare i denti per la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. E per un Robert Pattinson che non vuole pomparsi troppo per interpretare il Cavaliere Oscuro, c’è un Daniel Craig che si è addirittura rifiutato di tingersi i capelli. Nella nostra gallery, eccovi le 10 star che si sono rifiutate di cambiare il proprio corpo per un film.

Foto: MovieStills