Le sfide di Ant-Man e Creed, le interviste a Brendan Fraser, Cate Blanchett, Pierfrancesco Favino e tanto altro: tutte le novità su Best Movie di febbraio

Febbraio è un mese eccitante per un cinefilo: arrivano nelle sale alcuni dei film più attesi dell’anno, tra grandi film d’autore e blockbuster pronti a tenere ancora alto il botteghino dopo le feste. Sarà anche il mese che segnerà l’inizio della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, pronto a ripartire con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ovvero il film che si è preso la copertina di questo numero di Best Movie. Il terzo film del “piccolo grande eroe” Scott Lang non servirà solo a far partire un nuovo ciclo di storie, ma soprattutto a introdurre il nuovo villain destinato a prendere il posto di Thanos: Kang il Conquistatore. Nel nostro speciale, ripercorriamo quindi la storia della nuova grande minaccia per il Multiverso.

Jonathan Majors, l’interprete di Kang, è il grande antagonista anche della contro-copertina di Best Movie grazie allo speciale su Creed III: il terzo film della saga spin-off di Rocky Balboa riporta Michael B. Jordan sul ring nei panni di Adonis, il figlio di Apollo che dopo aver sconfitto Viktor Drago ora deve affrontare il suo passato e il peggior avversario possibile: uno che non ha niente da perdere. Per l’attore protagonista non sarà l’unica sfida, visto che ha deciso di seguire le orme di Sylvester Stallone e debuttare anche alla regia: «Per me era il momento perfetto – ha rivelato – Sono finalmente arrivato ad un punto della mia carriera nel quale voglio raccontare una mia storia e non essere solo di fronte ad una telecamera ed eseguire la visione di qualcun altro».

A metà strada tra i Golden Globes e la cerimonia degli Oscar, a febbraio escono finalmente al cinema anche alcuni film che sono stati e saranno protagonisti della stagione dei premi. Per raccontarveli abbiamo messo insieme una serie di interviste esclusive alle star che ne fanno parte. Per cominciare, abbiamo parlato con uno degli attori più amati al mondo, Brendan Fraser, “tornato” con il commovente The Whale e la storia di Charlie, uomo di 300kg con un super potere – «Quello di vedere il buono nelle persone, anche in quelle che fanno fatica a vederlo in loro stesse». Abbiamo incontrato poi anche Martin McDonagh per Gli Spiriti dell’Isola con Colin Farrell e Brendan Gleeson, tornati a fare coppia dopo In Bruges con il regista premio Oscar: è lui a raccontarci dell’omaggio alla sua terra d’origine, una storia di amicizia cruda, toccante e al tempo stesso paradossale. Restando in tema statuette, tra le pagine trovate anche l’intervista esclusiva a Cate Blanchett per Tár, il film di Todd Field nel quale interpreta una direttrice d’orchestra travolta da uno scandalo sessuale: l’occasione per riflettere sull’arte e la società in cui viviamo, che «eleva persone abusive, narcisiste e sociopatiche al livello di genio, anche quando hanno un talento mediocre».

Le grandi interviste del mese non sono ancora finite: dopo il successo di Il Colibrì, abbiamo parlato con Pierfrancesco Favino della svolta action della sua carriera. Arriva nelle sale l’ambizioso thriller L’ultima notte di Amore: «Ho sempre cercato nella mia carriera di fare scelte che mi permettessero di interpretare personaggi molto diversi» ci ha detto, parlando del suo poliziotto che rischia tutto poche ore prima di ritirarsi dal lavoro. Restando in tema di cinema italiano, abbiamo intervistato anche Mario Martone per parlare del suo documentario personale in occasione del 70° anniversario della nascita di Massimo Troisi (Laggiù qualcuno mi ama) e Alessandro Siani per lo sbarco nelle sale della sua nuova commedia sui rapporti umani, Tramite Amicizia.

Infine, oltre alle consuete rubriche delle prestigiose firme di Best Movie, sulla rivista di febbraio troverete anche una mappa per immagini dei film che hanno saputo raccontare la sala cinematografica all’interno delle loro storie: ispirandoci all’uscita di Empire of Light di Sam Mendes abbiamo messo in rassegna le migliori storie e scene dagli anni ‘50 fino ad oggi.

In aggiunta alla rivista, in allegato a Best Movie – oppure in vendita separatamente a 2 euro presso edicole selezionate e punti vendita scelti della Grande Distribuzione alimentare – troverete anche il supplemento Best Streaming, il mensile dedicato all’offerta digitale on demand.

A prendersi la copertina di febbraio è la grande Julianne Moore, che abbiamo intervistato in occasione dell’uscita su AppleTV+ del suo ultimo film, Sharper, di cui è protagonista accanto al Winter Soldier Sebastian Stan. Tra gli speciali del mese anche la chiacchierata con la regista Francesca Comencini per Django, che dopo il cult movie di Sergio Corbucci torna con una serie su Now interpretata da Matthias Schoenaerts e Noomi Rapace. Dal 15 febbraio torna su RaiPlay anche Mare Fuori, l’acclamata serie italiana ambientata in un istituto di pena minorile di Napoli: abbiamo intervistato Valentina Romani (Naditza), Carmine Recano (Massimo Esposito) e il regista Ivan Silvestrini. Infine, per gli appassionati di calcio è imperdibile la chiacchierata con l’iconico cronista Sandro Piccinini, che tornerà a commentare la Champions League su Prime Video a colpi di «mucchi selvaggi» e «sciabolate morbide».

