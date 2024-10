Il mondo del cinema, talvolta, può essere brutale con gli attori – o aspiranti tali – in cerca del ruolo della vita. E per quanto la varietà di volti o fisicità sia fondamentale quando si parla di film, non è raro poter ascoltare testimonianze di interpreti che sono stati rifiutati ad un casting con la presunta ragione di essere “troppo brutti” o “troppo grassi”. Insomma, troppo poco convenzionalmente attraenti per costruirsi una carriera a Hollywood. Come se il concetto non fosse sufficientemente ridicolo da principio, spesso a ricevere questi commenti di pessimo gusto sono star che negli anni seguenti si sono guadagnate un seguito di fan attratti proprio dalla loro bellezza, magari anche ritrovandosi nelle Top 10 delle varie classifiche dei “più sexy del pianeta”. È stato, ad esempio, il caso di Benedict Cumberbatch e Kat Dennings, entrambi ritenuti “troppo brutti” per i loro ruoli e, più in generale, per il mondo del cinema. Ma pare proprio che registi e produttori si trovino spesso a non avere contatto con il gusto del pubblico, come è evidente se si considera che entrambi i nomi sopracitati sono simbolo di avvenenza per uno spaventoso numero di persone. Sarà forse giunto il momento di accettare che finché un corpo o un viso esistono hanno il diritto di essere rappresentati? Magari no, ma ci accontentiamo che gli attori siano scelti in base alle loro capacità attoriali, appunto. Scoprite i casi più assurdi di attori discriminati per il loro aspetto nella nostra gallery di oggi, Le star di Hollywood che secondo i produttori erano “troppo brutte per fare carriera”.

TROVATE LA GALLERY A QUESTO LINK O SFOGLIANDO L’ALLEGATO IN FONDO AL TESTO

Se la gallery “Le star di Hollywood che secondo i produttori erano “troppo brutte per fare carriera” vi è piaciuta, qui ne trovate altre che possono fare al caso vostro:

Foto: Getty (Kevork Djansezian, Mike Marsland)