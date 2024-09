Love Lies Bleeding, svelato il nuovo film di Kristen Stewart: tutti i dettagli

Kristen Stewart continua a essere in una fase estremamente attiva e prolifica della sua carriera: dopo i consensi per Spencer, in cui ha vestito i panni della principessa Lady Diana conquistando anche la nomination all’Oscar alla novantaquattresima edizione degli Academy Awards nella categoria Miglior attrice protagonista, l’interprete si prepara infatti a tornare a Cannes in Crimes of the future, il nuovo film di David Cronenberg, del quale è stato mostrato proprio oggi il primo trailer.

Nelle scorse ore la rivista americana Deadline ha rivelato che l’attrice reciterà anche in Love Lies Bleeding per la regia di Rose Glass, alla sua opera seconda dopo il folgorante esordio Saint Maud, e impegnata anche nella scrittura della sceneggiatura insieme a Weronika Tofilska.

Si tratterà di un thriller romantico “sulle qualità estreme che servono per avere successo nel competitivo mondo del culturismo” e la Stewart sarà “l’amante molto protettiva di una culturista”, mentre il film viene descritto come “una storia d’amore alimentata dall’ego, dal desiderio e dal Sogno Americano”.

La produzione è della nota casa di produzione indipendente A24, celebre per i suoi tanti film dalla forte impronta di genere ma anche autoriale, con Andrea Cornwell di Lobo Films e Oliver Kassman di Escape Plan Productions. A24 lo co-finanzierà insieme a Film4, che ha sviluppato il progetto.

Kristen Stewart, nel frattempo, ha anche in programma di debuttare alla regia con The Chronology of Water, opera prima che sarà prodotta da Ridley Scott.

Foto: Getty (Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

Fonte: Deadline