Lucca Comics & Games 2021, ecco dove saranno distribuite le copie di Best Movie

Conto alla rovescia per l’inizio del Lucca Comics & Games 2021, edizione che segna il ritorno in presenza di una delle fiere più conosciute e amate a livello mondiale. Tra le vie della città potrete trovare anche Best Movie, anche quest’anno media partner dell’evento.

Alla partnership con la manifestazione dedicata al mondo del fumetto, dei giochi, del cinema, delle serie tv e della musica, si associa la distribuzione per le strade di Lucca di oltre 10.000 copie gratuite della rivista. Potrete trovarle al punto INFO del Padiglione Napoleone e del Palazzetto dello sport.

All’interno della rivista troverete uno speciale su Lucca Comics & Games 2021, tutti gli appuntamenti imperdibili, le novità che rendono unica questa edizione e soprattutto una pratica mappa della città che vi aiuterà ad orientarvi tra padiglioni, ville, mostre e molto altro.

Per chi non fosse riuscito a prendere un biglietto all’apertura delle vendite, ieri l’organizzazione ha annunciato l’emissione di altri 10.000 ticket per i 4 giorni di fiera: sono acquistabili tramite il portale ufficiale Vivaticket per un massimo di 2 ingressi per ogni giorno. Non saranno presenti inoltre biglietterie fisiche: gli acquisti andranno fatti per forza di cose tramite Vivaticket: QUI il link ufficiale per comprare i biglietti.

Il programma del Lucca Comics & Games 2021 è ricchissimo ed è pronto a celebrare il ritorno in presenza in grande stile: per quanto riguarda il mondo del cinema e delle serie, ci sarà un panel dedicato alla serie Netflix The Witcher, con la presenza della creatrice Lauren Schmidt Hissrich e i protagonisti Kim Bodnia e Joey Batey. Inoltre, si terrà una masterclass sul nuovo film Disney Encanto che arriverà in sala dal 24 novembre e verrà proiettato Ghostbusters: Legacy, nuovo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi. Previste anche le proiezioni speciali di The Night House – La Casa Oscura e Antlers – Spirito Insaziabile.

Spostandoci sulle serie tv, verranno presentate le serie tv Dopesick (Disney+), Stalk (Raiplay) e soprattutto la serie DC Superman & Lois. Tra gli ospiti del mondo del cinema saranno presenti all’Area Movie Gabriele Mainetti, Alessandro Rak e soprattutto il Maestro del fumetto Frank Miller. Il creatore creatore di 300, Sin City e di Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, sarà a Lucca per la presentazione del documentario a lui dedicato, Frank Miller – American Genius, della regista Silenn Thomas.

QUI potete trovare il programma completo.

Biglietti, programma e rivista Best Movie gratuita con la mappa per orientarvi a Lucca: non resta che chiudere le valige e spostarsi nella città toscana dal 29 ottobre al 1 novembre.