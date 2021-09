Il Lucca Comics & Games prende forma: è stata presentata in conferenza stampa, oggi, l’edizione 2021 che si terrà nella consueta città toscana dal 29 ottobre al 1 novembre. Tante le novità pensate per garantire un evento di nuovo in presenza dopo il Lucca ChanGes 2020 e garantire al contempo sicurezza e praticabilità per la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.

Come era già stato annunciato, gli eventi saranno live ma l’accesso sarà vincolato dal possesso del biglietto: nessuna scampagnata quindi per le mura della città, i cosplayer avranno invece uno spazio tutto loro presso Villa Bottini, 3.000 metri quadri in cui verrano disposti spazi per foto e sfilate di gruppi organizzati “provenienti” dalla Terra di Mezzo e dagli universi Marvel, DC Star Wars e molto altro.

La biglietteria aprirà a QUESTO link alle ore 15 del 21 ottobre e come da direttive nazionali sarà obbligatorio il Green Pass a partire dai 12 anni. Saranno permessi circa 20.000 visitatori al giorni e ogni biglietto ha un costo vario tra i 20 euro dal lunedì al venerdì ai 22 del weekend, con la possibilità di approfittare di scontistiche per abbonamenti earlybird.

Entrando nel merito del programma, in conferenza stampa è stato svelato il tema e il poster dell’edizione 2021 del Lucca Comics & Games: … a riveder le stelle: light. È questo il claim e la linea guida del 55esimo anno della manifestazione, simboleggia la sintesi di quel verso immortale de La Comedìa di Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla sua morte. A realizzarlo è stato un Maestro contemporaneo dell’illustrazione, Paolo Barbieri, già autore de L’Inferno di Dante illustrato pubblicato in una nuova edizione da Sergio Bonelli Editore e tra i selezionati per la mostra Dante ipermoderno promossa dal Ministero degli Affari Esteri e curata dal Prof. Giorgio Bacci. «Dante nel suo viaggio è stato condotto – ha detto l’illustratore in conferenza – in questo caso per i 700 anni dalla sua morte ho immaginato fosse lui a condurci nel mondo della fantasia e dell’immaginazione, aprendo la vesta e mostrando la città che una volta l’anno diventa il mondo della fantasia e dell’immaginifico».

IL POSTER DEL LUCCA COMICS 2021

IL PROGRAMMA DI LUCCA COMICS & GAMES 2021

LUCCA COMICS 2021 NEL SEGNO DI DANTE ALIGHIERI

Il sommo Poeta sarà grande protagonista della programmazione culturale di questa edizione live del Lucca Comics. Oltre a dominare l’evento dal poster, verrà trattato nel panel panel magistrale dedicato al prezioso volume di Treccani La Commedia nello specchio delle immagini, nel quale interverranno Paolo Barbieri con Massimo Bray, direttore generale della Tre Cani, ex Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; Lina Bolzoni, prof. Emerito Scuola Normale Superiore e curatrice del volume; Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Quindi, ci sarà spazio anche per interpretazioni pop: dal celeberrimo Inferno di Topolino di Guido Martina. E ancora Inferno: Dante’s Guide to Hell, ambientazione dantesca per la 5a edizione di D&D, pubblicata da Acheron dopo un kickstarter da oltre 400.000€ e L’Ora dei Dannati di Luca Tarenzi, il secondo capitolo della trilogia fantasy ambientata nei regni ultraterreni descritti nella Divina Commedia in uscita a novembre con Giunti.

ROCK ‘N’ COMICS A LUCCA 2021

A Lucca 2021 troverà anche spazio la musica, con un nuovo format chiamato Rock ‘n’ Comics che unisce musica e fumetto. A curare alcuni eventi è il celebre illustratore italiano Simone Bianchi, che per l’occasione ha coinvolto due artisti molto legati al disegno e al fumetto. Il primo è Paolo Bruno aka Pau dei Negrita: dopo gli inizi da illustratore si è dato alla musica, ma complice il lockdown ha ripreso in mano matite e pennelli e a Lucca presenterò tele e tavole originali alla Pauhaus rock art gallery. Con lui anche quello che Bianchi ha definito «il più grande artista della mia generazione», ovvero Michele Salvemini aka Caparezza. Peri il suo ultimo album Exuvia ha realizzato con Simone Bianchi una “variant cover” che verrà presentata proprio a Lucca. Tra gli altri ospiti della sezione, anche la gothic band italiana Lacuna Coil (protagonisti di una cover di Batman: Death Metal – Band Edition) e Shade, rapper italiano e doppiatore di Hashirama Senju nella serie Naruto Shippuden.

LE MOSTRE DELL’EDIZIONE 2021

Lo spazio culturale proseguirà con Mostre inaugurate già a partire dall’8 ottobre. La più attesa è sicuramente quella dedicata al gigante e padre della graphic novel, Will Eisner. Dall’edizione Lucca ChanGes 2020 arriva anche la mostra di Teresa Radice (testi) e Stefano Turconi (disegni), miglior Graphic Novel ai Lucca Comics Awards del 2015 e miglior sceneggiatrice nel 2020 con Le ragazze di Pillar.

Il premiato come Miglior Serie ai Lucca Comics Awards del 2020, Giacomo Bevilacqua (A panda piace) avrà un’altra mostra esclusiva dedicata e così pure il Miglior Esordiente della stessa edizione, Walter Leoni. Per gli amanti delle miniature, imperdibile anche l’appuntamento con i 20 anni di attività di CMON, che propone un percorso guidato attraverso i giochi e le miniature realizzate finora, valorizzando il lato artistico del gioco da tavolo.

GLI SPAZI DI LUCCA COMICS & GAMES 2021

Sono tantissimi i poli cittadini che diventeranno teatro di stand e eventi della manifestazione. Torna Star Comics in Piazza San Michele e lo farà anche con uno show all’insegna del fumetto e della magia. Ai padiglioni in Piazza Napoleone e Bernardini invece ci sarà spazio per il cuore di Lucca Comics, con Bao, Fandango, J Pop e tantissime altre case editrici presenti. Non ci sarà invece Panini, che per quest’anno ha deciso di partecipare solo agli eventi in streaming della piattaforma digital, rendendo comunque disponibili i nuovi volumi già dalla settimana precedente nei vari Campfire sparsi per l’Italia.

Presenti a Lucca anche altri grandi nomi: Roberto Saviano con Sono ancora Vivi, Leo Ortolani con Fumettibrutti, Igort coi suoi Quaderni Giapponesi e ancora gli autori di Corto Maltese, Martin Quenehen e Bastien Vivès. Mondadori porterà Mauro Corona e il figlio Matteo col romanzo grafico L’ombra del bastone, mentre Sky Arte sarà presente con Carlo Lucarelli. Roberto Recchioni, definito “capitano coraggioso” dal direttore del Lucca Comics & Games, presenterà Terre furiose, opera realizzata con Licia Troisi, Vanni Santoni e Luca Enoch in occasione dei 500 anni dall’arrivo di Ludovico Ariosto in Garfagnana.

LE DICHIARAZIONI DELLE ISTITUZIONI

La conferenza stampa si è aperta con le parole del direttore generale di Lucca Crea, Emanuele Vietina: «Stiamo ricominciando a camminare, a muovere i primi passi per correre». Entusiasmo condiviso anche dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che fa tesoro dell’edizione 2020 ma accoglie con piacere il ritorno degli eventi in presenza: «È una soddisfazione raggiunta perché da parte di molti c’è stata prudenza nei comportamenti, un istante a voler garantire la normalità della vita. Le prospettive per il mese prossimo sono buone, ci auguriamo le condizioni sanitarie migliorino ancora, così che tutto avvenga senza troppi compromessi».

Francesca Fazzia, presidentessa di Lucca Crea, ha parlato di «nuovi inizio, un nuovo percorso» che riporta la città protagonista con il suo centro storico e le varie location sparse per Lucca. «In questi anni di pandemia il settore editoriale si è espresso con forza, è stato misurato, anche il bisogno di riemersione personale e collettiva. Cultura che è scambio e relazione, non chiusa e seriosa, che sappia parlare con linguaggio non accademico e sappia stimolare sensazioni e contenuti» ha aggiunto. Tutto per un appuntamento che il Governatore toscano Eugenio Giani definisce «Uno degli appuntamenti più amati a livello nazionale», che ospita fumetti, graphic novel e gaming, «le forme narrative che raccontano meglio al pubblico giovane e giovanissimo la complessità del mondo e i sentimenti umani»

Foto: Awakening/Getty Images