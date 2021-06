Non importa che tu abbia vinto uno o più Oscar e che sia riconosciuto tra le star più grandi dell’intera storia del cinema: non bisogna far arrabbiare zia Mara! La divertente storia sembra frutto di fantasia e invece è un aneddoto raccontato dall’ex marito della conduttrice, Jerry Calà.

L’attore icona degli anni’80 proprio oggi – 28 giugno 2021 – compie 70 anni. Per l’occasione sta rilasciando una serie di interviste in cui rivanga il passato, la sua carriera e alcuni episodi che l’hanno visto protagonista o, in questo caso, semplice spettatore. Ai microfoni de Il Messaggero, secondo quanto riportato da numerose fonti, ha rivelato di quella volta in cui Mara Venier ha aggredito due celebri premi Oscar.

«Gli Ottanta sono stati incredibili – ha raccontato Jerry Calà – Facevo due o tre film a stagione e vivevo in una Roma fantastica, dove la notte facevi incontri favolosi. Una volta io e Mara Venier, con cui ero fidanzato, fummo invitati a casa dai coniugi Pirelli: ma quel giorno si presentarono da loro anche Robert De Niro e Joe Pesci, e così io e lei fummo messi a dormire in salotto. Quando le due star rincasarono nel cuore della notte, Mara li aggredì prendendoli a parolacce in veneto»

La scena da sola meriterebbe di finire in un film dal sapore tipicamente italo-americano alla Martin Scorsese: The Irishman, ma con la conduttrice di Domenica In impegnata a rimettere in riga tutti quanti. Sarebbe anche durato un paio d’ore in meno, sicuramente.

Jerry Calà, che ha esordito con il gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli e la cui popolarità è poi esplosa grazie ai film di Carlo Vanzina (Sapore di mare, Vacanze di Natale, Yuppies per citarne 3), è stato sposato per 3 anni con Mara Venier. Il loro matrimonio è durato dal 1984 al 1987, ma la coppia ora è ancora molto unita, tanto che ieri a Domenica In lo stesso ha dichiarato che si amano come fratello e sorella. Con lei va sempre tutto bene, a patto che non la svegli nel cuore della notte: altro che libidine.

Foto: Getty Images