Mare fuori, pubblico in delirio per il cast della serie al Comicon 2022: «Ci ha cambiato la vita»

Una folla oceanica ha travolto il Comicon 2022: non solo quella dei cosplayer in giro per la fiera di Napoli, ma anche il pubblico che è accorso al Teatro della Mostra per sentire dal vivo il cast della serie Mare fuori, ambientata nel carcere minorile di Nisida. Matteo Paolillo, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Artem, Serena De Ferrari, Kyshan Clare Wilson, Giovanna Sannino, Maria Esposito, Nicolò Galasso, Antonio Orefice hanno raccontato cosa lo show Rai Fiction e Picomedia giunto alla terza stagione ha rappresentato per loro.

Un coro pressoché unanime: «Mi ha cambiato la vita, siamo diventati una famiglia enorme, mi ha dato una speranza, voglia di fare e di migliorarmi. La mia vita con Mare fuori mi ha dato una scintilla diversa» ha detto Giovanna Sannino, incalzata subito da uno scatenatissimo Antonio: «Ci ha cambiato, ma siamo rimasti quelli che eravamo prima, sempre coi piedi per terra». Un’esperienza importante anche per gli interpreti di personaggi particolarmente invisi al pubblico, come Serena (Viola nella serie): «Nonostante ci sia stato tanto odio verso il mio personaggio, avete riconosciuto che ho fatto un bel lavoro».

Mare fuori ha cambiato la vita anche a chi, come Artem, non pensava di fare l’attore: «Ha influenzato il mio percorso, la mia maturità e il mio stile di vita. Stavo praticamente nelle fogne, è la verità, oggi stare qui per me è un grande onore»; come ricordato durante il panel, ora il suo motto è “la recitazione è verità“, perché «Non puoi fingere un’emozione, un sentimento, la finzione non fa parte di quest’arte, è la ricostruzione perfetta della vita». Con il loro lavoro non salvano vite, ha sottolineato Nicolas Maupas, ma «abbiamo una responsabilità, giochiamo con l’arte, i sentimenti delle persone e cerchiamo di riportarli al massimo. Dobbiamo portare le cose migliori della nostra generazione».

«Non capita tutti i giorni di svegliarsi e avere un pubblico del genere» ha detto invece Valentina Romani, secondo cui Mare fuori è stato «Come fare un viaggio dall’altra parte del mondo. Torni con una consapevolezza e un bagaglio diverso, enorme». Bagaglio che ha arricchito anche la vita di giovani ragazzi non napoletani, come lei e Nicolò Galasso, entrati a far parte di una famiglia e di una città, Napoli, che ha saputo accoglierli con calore ed entusiasmo anche al Comicon 2022.

Tante le domande del pubblico al cast di Mare fuori, la cui terza stagione è stata diretta da Ivan Silvestrini, anche lui presente sul palco della Mostra d’Oltremare. A chi ha chiesto cosa serva per essere un buon attore, Valentina Romani ha suggerito che «Devi essere libero, devi lasciarti contagiare dal mondo, avere fame di curiosità, soffermarti sulle cose e farle tue»; concetto ribadito anche da Artem a chi invece chiedeva un consiglio per chi, per paura di fallire, non ci prova neanche: «Ognuno di voi nasconde un dono prezioso, ha un potenziale artistico enorme, dovete solo sconfiggere la pigrizia e lavorare su voi stessi, sempre».

L’energia e la chimica che lega questi giovani ragazzi – una «fratellanza» l’ha definita Antonio Orefice – ha creato un entusiasmo unico attorno alla serie, dando vita ad un fandom affezionatissimo, fatto non solo del pubblico presente al Comicon, ma anche dei tanti ragazzi che vivono le stesse situazioni raccontate dai protagonisti e che, ora, hanno un punto di riferimento artistico importante, una voce per le loro storie e difficoltà.

Foto: Rai Fiction