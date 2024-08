Marvel, gli eroi del MCU diventano personaggi Disney in queste bellissime immagini [FOTO]

Da qualche anno ormai l’universo cinematografico Marvel è entrato a far parte della galassia Disney: oltre ai propri personaggi e Classici, la super major ora controlla non solo i franchise più di successo degli ultimi anni. Ma cosa succederebbe se i due mondi si fondessero?

La risposta arriva da Anastasia Ivanova, in arte Enstatia. L’artista ha voluto re-immaginare alcuni alcuni dei protagonisti dell’ultima annata del Marvel Cinematic Universe, ma in versione Disney. Il mash-up ha infatti riguardato i personaggi di WandaVision, Loki, Falcon & The Winter Soldier e anche quel Doctor Strange che dopo l’uscita di scena di Iron Man e Captain America è diventato – con Spider-Man – uno dei volti di punta del franchise.

Il risultato è credibilissimo: Enstatia è riuscita a proporre opere d’arte in cui riesce a trovare l’equilibrio tra il look e il ruolo che ricoprono i personaggi presi in considerazione. Ecco dunque che Loki veste i panni del re degli inferi Ade in Hercules, mentre Agatha Harkness diventa la temibile Madre Gothel di Rapunzel.

POTETE VEDERE GLI ARTWORK A QUESTO LINK O NELL’ALLEGATO IN FONDO ALL’ARTICOLO

Il progett è nato da un’iniziativa della stessa artista, che ha proposto ai suoi follower di immaginare dei mash-up tra eroi Marvel e villain Disney. Le migliori idee sono state poi realizzate da Enstatia stessa.

Quello delle fan art è un mondo che spesso affascina anche gli stessi interpreti, come ha dimostrato di recente Gal Gadot: l’attrice, scelta come Strega cattiva nel prossimo live-action di Biancaneve, ha infatti condiviso suo profilo Instagram una serie di artwork realizzati dai suoi fan.

Cosa ne dite? Quale è il vostro mash-up Marvel Disney preferito e quale vorreste davvero veder realizzato? Fatecelo sapere nei commenti.

