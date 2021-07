Un hotel a tema Marvel? Un sogno che per i fan del MCU è adesso realtà: una struttura di questo tipo è stata infatti inaugurata nel parco di divertimenti Disneyland Paris, attrazione alle porte di Parigi che ha finalmente riaperto dopo 8 mesi di chiusura a causa della pandemia.

Per i visitatori di ritorno c’era però ad attenderli, per l’appunto, una sorpresa degna di nota: si tratta proprio del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, hotel a quattro stelle dedicato ai supereroi creati da Stan Lee. Al centro del progetto architettonico c’è la città di New York, definita sul sito “la città dei supereroi”, e la mente non può che andare immediatamente ai grattacieli di Manhattan e ai voli di Spider-Man con le sue ragnatele tra un edificio e l’altro.

Al livello più alto dell’hotel si potrà scegliere tra 25 suite dedicate a Spider-Man o agli Avengers come Captain America, Iron Man e Thor, con comfort e servizi di livello premium. Le suite Présidentielles The Art of Marvel offriranno perfino l’opportunità di provare la vita di Tony Stark, con una disposizione su due piani dotati di mobilio elegante, opere d’arte esclusive e privilegi speciali nell’arco del soggiorno.

L’hotel in questione presenta al suo interno camere da letto, ristorante, piscina e sauna, ma il fiore all’occhiello della proposta è anche la galleria d’arte che costella la hall e altri luoghi della costruzione, con 350 opere originali tutte a tema eroi Marvel, realizzate da 110 artisti provenienti da tutto il mondo (è una delle più grandi collezioni a tema Marvel al mondo e 50 pezzi sono stati creati in esclusiva per quest’hotel). Tra gli artisti arruolati i francesi Olivier Coipel e Stéphanie Hans, gli inglesi Tula Lotay e Liam Brazier, lo spagnolo Carlos Gomez e i fratelli italiani Van Orton.

Il costo a coppia per una notte è di 390 euro e il prezzo include anche l’ingresso al parco per due giorni. Prenotando entro il 29 luglio (per soggiorni fino al 30 marzo 2022) è disponibile un’offerta in fase di lancio che consente di ricevere in regalo una stampa Marvel in edizione limitata firmata dall’artista Matt Ferguson e una bevanda analcolica in omaggio, da scegliere in uno dei bar dell’albergo.

L’hotel ha anche una zona per esposizioni temporanee denominata The Jack Kirby Legacy Gallery: quest’area comprende anche una mostra permanente dedicata a Jack Kirby, con 21 copertine disegnate dal leggendario artista che ha creato gli X-Men, i Fantastici Quattro, l’Incredibile Hulk tanto altro. I visitatori potranno imparare qualcosa di più sull’artista e sulla sua eredità grazie agli Art Guardians, un gruppo di cast member formati per accompagnare la visione della mostra.

Nella boutique dell’hotel, infine, si potranno acquistare anche delle riproduzioni in scala di quanto ammirato sulle pareti dell’hotel.

Foto: Marvel Studios