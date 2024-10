Marvel: pubblicata la prima immagine della nuova supereroina transgender Escapade [FOTO]

Nota anche come Shela Sexton, la giovane possiede dei superpoteri decisamente interessanti

In concomitanza con il Pride Month 2022, che come ogni anno vedrà svolgersi numerosi eventi e manifestazioni che celebreranno la comunità LGBTQ+, la Marvel Comics porterà sulle pagine del suo Marvel’s Voices: Pride #1 una nuova supereroina transessuale. Si tratta della mutante Shela Sexton, nota anche con il nome Escapade, personaggio che farà la sua prima apparizione il 22 giugno nel one-shot concepito proprio per dare spazio al mondo queer nei fumetti della Casa delle Idee.

Come spiega CB, la sua storia di debutto sarà un’avventura da 20 pagine scritta da Charlie Jane Anders, con disegni di Ro Stein e Ted Brandt e colori di Tamra Bonvillain. Il personaggio tornerà poi nell’arco narrativo di New Mutants, che arriverà in autunno.

Si tratta di un’eroina dai poteri decisamente peculiari. Escapade possiede infatti l’abilità di scambiare istantaneamente la sua posizione con quella di un’altra persona. Ma non solo, questo scambio può includere anche qualsiasi attributo fisico o astratto, come ad esempio le sue abilità, i suoi poteri, i suoi possedimenti e persino le sue situazioni. Tale stato può essere mantenuto solo per alcune ore e può essere effettuato solo se il bersaglio si trova a una distanza ravvicinata – circa due metri.

Al suo fianco vedremo la migliore amica Morgan Red, un’esperta di tecnologia che la aiuta di volta in volta – con gadget e dispositivi rubati – a portare a termine i suoi colpi da ladra professionista ai danni delle organizzazioni criminali corrotte dell’Universo Marvel. A cambiare per sempre la loro vita sarà un incontro con Emma Frost e Destiny.

Charlie Jane Anders, che ha scritto la storia di Escapade, ha dichiarato:

“Amo l’Universo Marvel da quando ho memoria e potrei cantare regolarmente i temi dei cartoni animati di Spider-Man sotto la doccia. Quindi sono davvero entusiasta di poter presentare un personaggio nuovo di zecca che stia al fianco di tutti i miei eroi preferiti. Spero che Escapade e Morgan Red ispirino le persone trans e non binarie di tutto il mondo a credere che anche loro possono combattere per la giustizia con il potere della creatività e della famiglia da loro scelta. Ora più che mai abbiamo bisogno di un eroe come Shela Sexton. È stato un vero onore e un privilegio far parte del suo processo di creazione!”

In attesa che l’eroina faccia il suo debutto a giugno in Marvel’s Voices: Pride #1, qui di seguito possiamo dare un primo sguardo al suo look:

Foto: MovieStills